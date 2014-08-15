Irak Başbakanı Maliki görevi bıraktı



Nuri El Maliki, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Başbakanlık iddiasından Haydar El Abadi yararına vazgeçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Fuad Masum, hükümeti kurma görevini pazartesi günü Ulusal Şii İttifakı adayı El Abadi'ye vermişti.

El Maliki, Masum'un kararına tepki göstermiş ve tek meşru adayın kendisi olduğunu savunmuştu.

Nuri El Maliki, görev süresi boyunca Sünnileri dışlamak ve böylece terör örgütü IŞİD'in gelişimine dolaylı olarak katkı sağlamakla suçlanıyor.

Haydar El Abadi, ABD'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve İran'ın da desteğini almıştı.