T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Irak Başbakanı Maliki görevi bıraktı

Irak Başbakanı Nuri El Maliki görevinden çekildiğini açıkladı.

15 Ağustos 2014 12:59


Nuri El Maliki, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, Başbakanlık iddiasından Haydar El Abadi yararına vazgeçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Fuad Masum, hükümeti kurma görevini pazartesi günü Ulusal Şii İttifakı adayı El Abadi'ye vermişti.

El Maliki, Masum'un kararına tepki göstermiş ve tek meşru adayın kendisi olduğunu savunmuştu.

Nuri El Maliki, görev süresi boyunca Sünnileri dışlamak ve böylece terör örgütü IŞİD'in gelişimine dolaylı olarak katkı sağlamakla suçlanıyor.

Haydar El Abadi, ABD'nin yanı sıra Suudi Arabistan ve İran'ın da desteğini almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Irak Başbakanı Nuri Maliki MalikiBaşbakanlıkHaydar AbadiFuad MasumUlusal AbadiMaliki Masum MalikiSünnileriIŞİD Abadi ABDSuudi ArabistanDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24