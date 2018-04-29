Irak Başbakanı İbadi'den Kerkük için 'ortak yönetim' çağrısı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Kerkük ve tartışmalı diğer bölgeler için 'ortak yönetim' kurulması çağrısı yaptı. El İbadi, böyle bir düzenlemede soz sözün Bağdat'ta olmasını istedi.

Reuters'ın Irak Devlet Televizyonu'ndan aktardığı habere göre Bağdat'ta düzenlediği bir basın toplantısıyla çağrıyı duyuran El İbadi, bu teklifiyle pek çok etnik grubu barındıran, petrol zengini Kerkük ile ilgili tartışmaya son vermeyi amaçlıyor.

Bağdat'a bağlı güçlerin Irak Şam İslam Devleti'nin ülkenin kuzeyindeki ilerlemesini durdurmada başarısız olması sonucu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) 2014 yılında Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

IKBY'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu düzenlemesinin ardından Bağdat Yönetimi, Türkiye ve İran bölgeye yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Bağdat yönetimi Erbil ve Süleymaniye'ye çift yönlü uçuşların iptal edilmesi çağrısı yapmış, pek çok havayolu şirketi uçuşlarını iptal etmişti.

Bağdat Yönetimi, IKBY bankalarına da yaptırımlar getirmiş, bölgeye yabancı para birimi transferlerini askıya almıştı.

Resmi sonuçlara göre, referandumda sandığa gidenlerin yüzde 92,7'si 'Evet' oyu kullanmıştı.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, parlamento ve başkanlık seçimlerinin 1 Kasım'da yapılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

IKBY'nin 2005 yılındaki kuruluşundan beri başkanlığını Mesud Barzani yürütüyor.

2013 yılında 8 yıllık görev süresinin tamamlanmasından sonra, IKBY parlamentosu Barzani'nin görev süresini 2 yıl daha uzatmıştı.

Barzani'nin bu seçimlerde aday olup olamayacağı ya da olmak isteyip istemediği henüz bilinmiyor.

IKBY yasalarına göre bir başkan en fazla iki kez bu görevi yürütebiliyor.