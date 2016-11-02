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BBC Türkçe

Irak Başbakanı İbadi: Türkiye, ülkemizi işgal ederse parçalanır

Silopi'ye askeri sevkiyat yapılmasının ardından Irak Başbakanı el İbadi, Irak'ı işgal etmesi halinde Türkiye'nin parçalanacağını söyledi. Savunma Bakanı Işık'a göre, sevkiyatın amacı bölgedeki önemli gelişmelere hazırlıklı olmak.

02 Kasım 2016 02:47

Türkiye'nin Irak sınırındaki Silopi'ye askeri sevkiyat yapmasının ardından Irak Başbakanı Haydar el Abadi ülkesini işgal etmesi halinde Türkiye'nin parçalanacağını öne sürdü.

AFP'nin haberine göre, İbadi, televizyondan canlı yayınlanan basın toplantısında, "Irak'ın işgali, Türkiye'nin parçalanmasına neden olur... Türkiye ile savaşmak, karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Ancak karşı karşı gelmemiz halinde, buna da hazırız. O zaman (Türkiye'yi) düşman olarak nitelendirir, ona göre muamele ederiz" diye konuştu.

İbadi açıklamalarından kısa bir süre önce Türkiye, Şırnak'ın Silopi ilçesine Ankara'dan tank ve tank kurtarıcılar ile Çankırı'nda tekerlekli araçlar ve iş makineleri göndermişti. Bugün öğlen saatlerinde 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birliklerine ait unsurların Ankara ve Çankırı'dan karayolu ile Şırnak Silopi'ye hareket etmişti.

Irak sınırında bulunan Silopi, Musul'un yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da asker sevkiyatının bölgedeki önemli gelişmelere karşı hazırlıklı olma amacı taşıdığını söyledi.

A Haber'in sorularını yanıtlayan Işık, "Eğer o bölgede, özellikle Sincar bölgesinden Türkiye'ye yönelik tehdit ve terör örgütünün orada yuvalanma girişimi olursa Türkiye gereğini yapar" dedi.

Işık, sözlerini "Onun dışında da özellikle Musul'un demografik yapısını değiştirecek, oradaki yerli insanların kendi yurtlarından sürülmesine sebep olacak gelişmeler de Türkiye'nin kırmızı çizgisi ama bu konular şu anda gerek bölgesel yönetimle gerekse, Irak merkezi hükümetiyle görüşülüyor, birlikte çalışılıyor" diye sürdürdü.

Bugünün bir diğer önemli gelişmesi de Irak ordusuna bağlı birliklerin Musul'un doğusuna ulaşmaları ve devlet televizyonu binasını geri almaları oldu.

Fransız AFP ve İngiliz Reuters ajanslarının haberlerine göre, seçkin askerlerden oluşan ve adı Terörle Mücadele Servisi olan birliğin komutanı Kurmay Albay Talib Şeghati el Kenani, Iraqiya kanalına yaptığı açıklamada, "Musul şehrinin gerçek kurtuluşu şimdi başladı. Nihai hedefimiz, Musul'a ulaşmak ve kenti kurtarmak" dedi.

El Kenani'nin komuta ettiği birlik, Irak ordusunun seçkin askerlerinden oluşuyor. ABD'li danışmanların eğittiği birlikte farklı etnik ve mezheplere mensup askerler yer alıyor. Bu birlik daha önce Ramadi ve Felluce'nin IŞİD'den geri alınmasında önemli rol oynamıştı.

Günün erken saatlerinde, bu birlikle birlikte seyahat eden BBC muhabiri, askerlerin ilerleyişi sırasında Gökceli kasabasında sert bir direnişle karşılaştıklarını bildirmişti.

Gündüz saatlerinde devlet televizyonundan bir açıklama yapan İbadi de Musul'da 3 ile 5 bin civarında IŞİD militanı bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı ve bu militanlara hitaben "teslim olun ya da ölün" çağrısı yaptı.

Operasyona katılan birlikler dört koldan Musul şehir merkezine doğru ilerlerken, Birleşmiş Milletler (BM) de bu bölgede yaşayan 1,5 milyon siville ilgili kaygılarını dile getirmeyi sürdürüyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de bugün yaptığı açıklamada, IŞİD'in toplu infazlarını ve sivil halkı yer değiştirmeye zorlamayı sürdürdüğü yönünde yeni bilgilere ulaştığını söyledi.

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