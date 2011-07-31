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Ekonomi

IRAK ABD'DEN 36 ADET F

31 Temmuz 2011 16:06

-IRAK ABD'DEN 36 ADET F-16 SATIN ALACAK BAĞDAT (A.A) - 31.07.2011 - Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, ABD'den 36 adet F-16 savaş uçağı satın alacaklarını söyledi. Maliki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak Hava Kuvvetlerinden bir heyetin danışmanlarla birlikte ABD'ye gideceğini ve Irak'ın zayıf hava savunmasını güçlendirmek için daha önce yapılan anlaşmayı yineleyerek satın almayı planladıkları savaş uçağı sayısını iki katına çıkaracaklarını belirtti. ABD'den böylece 18 adet yerine 36 adet F-16 savaş uçağı satın alacaklarını ifade eden El-Maliki, ''Irak'ın bağımsızlığını korumak için ülkemize savaş uçakları sağlamalıyız'' dedi. Irak hükümeti, yetersiz temel hizmetleri protesto eden Iraklıların baskılarını yumuşatmak için ulusal gıda programına 900 milyon dolar ayırması yüzünden bu yıl başında F-16 savaş uçakları satın almayı ertelemişti. 

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