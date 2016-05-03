"İrademe, vekilime dokunma" eylemine polis müdahalesi; gözaltılar var

Anayasa Komisyonu’ndaki dokunulmazlık teklifinin AKP, CHP ve MHP'nin oybirliğiyle kabul edilmesini ve Meclis’teki “HDP’lilere yönelik saldırıları” protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) çağrısıyla İstanbul’da Tünel Meydanı’nda düzenlenen “İrademe, vekilime dokunma” eylemine polisin müdahale etmesinin ardından bazı eylemciler gözaltına alındı. Eylemcilerin slogan atmasını gerekçe gösterdiği belirtilen polisin, en az 8 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

HDP il örgütü öncülüğünde tünel girişi önünde toplanan grup, milletvekillerine dokunulmaması talebiyle eylem yaptı. Eylem sebebiyle bölgede Çevik Kuvvet ve TOMA'ların da desteğiyle önlem alındı. Eski HDP Milletvekili Levent Tüzel'in de katıldığı eylem sırasında polis, grubu Galatasaray Meydanı'na yürümemeleri konusunda uyardı. Açıklamaların yapıldığı sırada atılan yasadışı slogan sonrası polis, gruba müdahale etti. Su ve biber gazı kullanılmadan gerçekleşen müdahalede polis ve eylemciler arasında arbede yaşandı. 8 kişi gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Müdahale sonrası tünel meydanı ve polis ekipleri normale döndü.