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Dünya

'İradeli Domuz'u klonladılar

Çinli bilim adamları bir ay süreyle deprem enkazı altında kalan ve 2008 yılında kahraman ilan edilen Zhu

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Çinli bilim adamları bir ay süreyle deprem enkazı altında kalan ve 2008 yılında kahraman ilan edilen Zhu Jiangqiang'dan (İradeli Domuz) yapılan genetik kopyalamayla aynı DNA'ya sahip 6 yavru ürettiler.

Hong Kong'da yayımlanan Sunday Morning Post gazetesinin haberine göre, Zhu'nun kısırlaştırılmış olmasına ve insan yaşamında 60 yıla karşılık gelen 5 yaşında olmasına rağmen, Zhu'yu genetik kopyalama projesi başarılı oldu.   



Zhu adlı domuz, 2008 yılında Siçuan vilayetini etkileyen 8 büyüklğündeki depremden sağ çıkmıştı.

Zhu, 2008 yılında Siçuan vilayetini etkileyen 8 büyüklğündeki depremden sağ çıkmıştı. Çin'de son yılların en şiddetli depremi olarak nitelenen Siçuan felaketinde 90 bin kişi öldü ya da kayboldu. 

AFP Ajansı, 150 kilogramlık Zhu'nun enkaza dönüşen ahırında, kömür çiğneyerek ve yağmur suyu içerek hayatta kaldığının tahmin edildiğini belirtti. 36 gün boyunca enkaz altında kalan 'İradeli Domuz'un büyük bir travma geçirdiği bildirilmişti. 

Genetik kopyalama projesinin başkanı Du Yutao, Sunday Morning Post gazetesine verdiği demeçte, "Bu harika domuz, bizi bir kez daha şaşırttı." dedi. Gazete, yavru domuzların da babalarına benzediğini ve gözleri arasında doğuştan iz bulunduğunu yazdı. 

Zhu'nun yavrularının ikişer ikişer gruplandırılacağı ve bir müze ile bir genetik araştırma enstitüsüne gönderileceği belirtiliyor. 


 

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