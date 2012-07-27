T24 LogoT24 Logo
Dünya

IRA yeniden mi canlanıyor?

İrlandalı milliyetçi liderlerin arasındaki uyumsuzluk nedeniyle silahlı mücadeleye ihtiyaç duydukları iddia edildi.

27 Temmuz 2012 20:54

Kuzey İrlanda'nın muhalif cumhuriyetçi milislerinin bir kısmı, IRA Ordu Konseyi imzasıyla yayınladıkları açıklamada silahlı bir grup kuracaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İrlanda'da yeni bir silahlı mücadelede başlatacağını açıklayan grubun, İrlandalı milliyetçi liderlerin arasındaki uyumsuzluk nedeniyle silahlı mücadeleye ihtiyaç duydukları iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesi yeni kurulacak birlikte şu anda faaliyette olan bir çok silahlı grubun da yer alacağı söylendi.

Gazete Gerçek IRA adlı gruba RAAD yani Uyuşturucuya Karşı Cumhuriyetçi Hareket'in ve silahlı cumhuriyetçi grup ve bireylerin katıldığını söyledi.

Yeni birliğe katılanların arasında 2011 yılında Katolik polis memuru 25 yaşındaki Ronan Kerr'in öldürülmesinde rol oynayan kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Bu yeni hareket yüzlerce silahlı muhalifi bir araya getirecek.

Koalisyon İngiliz hedeflere ve güvenlik güçlerine yapılan saldırıların sıklaşacağını söyledi.

Gerçek IRA grubu1998 yılında 29 kişinin ölümüne neden olan Omagh bombasından sorumluydu.

RAAD faaliyetlerini Londonberry'nin Creggan ve Bogside gibi geçmişte çatışmaların merkezi olan milliyetçi bölgelerinde sürdürüyor.

2008 yılından bu yana grup bir kişiyi öldürdü ve 40'dan fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Ayrıca bir çok kişi grup tarafından tehdit edildiği için yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı.

Haziran ayında grup PSNI'ye düzenlenen bombalı saldırının da sorumluluğunu üstlendi.

 

'Çatışan egolar'

 

Guardian'a göre birleşmenin ardından RAAD ve Gerçek IRA varlığını uzun süre devam ettiremeyecek.

Güvenlik uzmanı gazeteci Brian Rowan İrlandalı muhaliflerin 'parçalanmış' durumda olduğunu söyledi.

Rowan ''Bu organizasyonlar karışık durumda. İnsanların egoları ve çıkarları çatışıyor'' dedi.Gazeteci sözlerine ''Peki bu gruplar IRA kampanyasını devam ettirebilecek güçte mi? Hayır. Çünkü yeterli desteğe sahip değiller. Ancak insanları öldürebilirler ve bu da onları tehlikeli yapan şey'' diyerek devam etti.Rowan ayrıca Continuity IRA ve Oglaigh na hEireann gibi grupların faaliyetlerine bağımsız olarak devam edeceklerini de söyledi.

Sinn Fein North Belfast'dan Gerry Kelly yeni koalisyonun küçük bir grup olduğunu söyledi.
Kelly ''Bir araya geldikleri hızda ayrılırlar. Bu militer gruplar düşman kabul ettikleri kişilerden çok daha fazla masum vatandaşın ölümüne neden oldu'' dedi.

ETİKETLER

IRAİrlandamuhalif cumhuriyetçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24