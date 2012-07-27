IRA yeniden mi canlanıyor?

Kuzey İrlanda'nın muhalif cumhuriyetçi milislerinin bir kısmı, IRA Ordu Konseyi imzasıyla yayınladıkları açıklamada silahlı bir grup kuracaklarını açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İrlanda'da yeni bir silahlı mücadelede başlatacağını açıklayan grubun, İrlandalı milliyetçi liderlerin arasındaki uyumsuzluk nedeniyle silahlı mücadeleye ihtiyaç duydukları iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesi yeni kurulacak birlikte şu anda faaliyette olan bir çok silahlı grubun da yer alacağı söylendi.

Gazete Gerçek IRA adlı gruba RAAD yani Uyuşturucuya Karşı Cumhuriyetçi Hareket'in ve silahlı cumhuriyetçi grup ve bireylerin katıldığını söyledi.

Yeni birliğe katılanların arasında 2011 yılında Katolik polis memuru 25 yaşındaki Ronan Kerr'in öldürülmesinde rol oynayan kişilerin de bulunduğu belirtildi.

Bu yeni hareket yüzlerce silahlı muhalifi bir araya getirecek.

Koalisyon İngiliz hedeflere ve güvenlik güçlerine yapılan saldırıların sıklaşacağını söyledi.

Gerçek IRA grubu1998 yılında 29 kişinin ölümüne neden olan Omagh bombasından sorumluydu.

RAAD faaliyetlerini Londonberry'nin Creggan ve Bogside gibi geçmişte çatışmaların merkezi olan milliyetçi bölgelerinde sürdürüyor.

2008 yılından bu yana grup bir kişiyi öldürdü ve 40'dan fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Ayrıca bir çok kişi grup tarafından tehdit edildiği için yaşadığı şehri terk etmek zorunda kaldı.

Haziran ayında grup PSNI'ye düzenlenen bombalı saldırının da sorumluluğunu üstlendi.

'Çatışan egolar'

Guardian'a göre birleşmenin ardından RAAD ve Gerçek IRA varlığını uzun süre devam ettiremeyecek.

Güvenlik uzmanı gazeteci Brian Rowan İrlandalı muhaliflerin 'parçalanmış' durumda olduğunu söyledi.

Rowan ''Bu organizasyonlar karışık durumda. İnsanların egoları ve çıkarları çatışıyor'' dedi.Gazeteci sözlerine ''Peki bu gruplar IRA kampanyasını devam ettirebilecek güçte mi? Hayır. Çünkü yeterli desteğe sahip değiller. Ancak insanları öldürebilirler ve bu da onları tehlikeli yapan şey'' diyerek devam etti.Rowan ayrıca Continuity IRA ve Oglaigh na hEireann gibi grupların faaliyetlerine bağımsız olarak devam edeceklerini de söyledi.

Sinn Fein North Belfast'dan Gerry Kelly yeni koalisyonun küçük bir grup olduğunu söyledi.

Kelly ''Bir araya geldikleri hızda ayrılırlar. Bu militer gruplar düşman kabul ettikleri kişilerden çok daha fazla masum vatandaşın ölümüne neden oldu'' dedi.