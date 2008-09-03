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Dünya

IRA artık tehdit değil

İrlanda'nın bağımsızlığı için mücadele eden İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA), artık barış ve demokrasiye karşı bir tehdit oluşturmadığı bildir

03 Eylül 2008 03:00

İrlanda'daki resmi Bağımsız İzleme Komisyonu yayınladığı raporda, IRA'nın yönetici organı Ordu Konseyi'nin "bilinçli bir tercihle" artık faaliyet göstermediğini belirterek, "Biz, IRA'nın barış ya da demokratik siyasete karşı bir tehdit oluşturduğuna inanmıyoruz" dedi.

 

IRA, 2005'de silahsızlanma ve birleşik bir İrlanda hedefine ulaşmak için barışçı amaçlarla çalışma sözü vermiş, ancak kendisini dağıtmaması, Kuzey İrlanda'nın İngiltere egemenliğinde kalmasını isteyen birlikçiler arasında endişe yaratmıştı.

 

İngiltere Başbakanı Gordan Brown ise raporun bulgularını memnuniyetle karşıladığını belirterek, raporun yayınlanmasının Kuzey İrlanda için "önemli bir gün" olduğunu söyledi.

 

Brown, İngiliz televizyonlarından yayınlanan açıklamasında, "Bu raporun Kuzey İrlanda tarihinin bu bölümünün kapandığını görmek isteyenlere yeniden güvence ve umut vereceğine inanıyorum" dedi.

 

Brown, bütün siyasi partilerin, Kuzey İrlanda'da barış sürecinin nihai aşamaları üzerinde çalışmasının zamanı geldiğini de kaydetti.

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