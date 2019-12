-IPTV 30 İLDE DEVREDE İSTANBUL (A.A) - 23.02.2011 - TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Tivibu adını verdikleri hizmeti bundan sonra ''Tivibu Ev'' olarak adlandıracaklarını belirterek, 2010 yılının Eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot uygulamasını başlattıkları ''Tivibu Ev''i bugün 30 ilde aynı anda devreye aldıklarını bildirdi. TTNET'in yeni dönem televizyon platformu IPTV'nin yeni projelerinin tanıtım toplantısında konuşan Yılmaz, TTNET'in bilgi dünyasında yeni oyunculardan birisi olduğunu, artık teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiğini ve her geçen gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalındığını anlattı. TTNET'in geçen yıl ''TTNET ile herşey mümkün'' diyerek yola çıktığını belirten Yılmaz, iletişim hizmetlerinin tamanını tek elden karşılayan bir operatör olmayı amaçladıklarını söyledi. Yılmaz, TTNET'in, iletişim teknolojilerinin 3 temel unsuru internet, televizyon ve telefon hizmetlerine hep birlikte sahip çıktığını kaydederek, Türkiye'de yapılan araştırmaların, televizyon izleme alışkanlığının oldukça ileri seviyede olduğunu ortaya koyduğunu, insanların günde 4 saate yakın televizyon izlediğini, geniş bant internet hizmetlerinin devreye girmesiyle halkın internet kullanımında da önemli seviyeye geldiğini ifade etti. İstatistiklerin insanların haftada ortalama 10 saat internet başında geçirdiğini ortaya koyduğunu bildiren Yılmaz, artık her evde bir televizyon olduğu gibi internet bağlantısı ve bilgisayar da olduğunu aktardı. Yılmaz, tüm dünyada iletişim teknolojilerinin son trendi olan, internet, TV ve telefonu içeren üçü bir yerde paketlerini, Türkiye'de ilk kez hayata geçiren şirket olduklarını vurgulayarak, ''İnternet ve televizyonu, bilgisayarla birleştirme adına bir servise imza attık. Hayatı değiştiren işler yaptık. Canlı yayını durdurmak, geriye, ileri almak, kaçırılan dizileri, programları bir hafta boyunca sistemde tutmak... Geçen yıl 'Tüm bilgisayarları televizyon, DVD mağazası, sinema salona haline getireceğiz' dedik'' diye konuştu. -''TİVİBU ÇATI MARKAMIZ''- Bir yıl içinde WEB TV servisi abonesinin bir milyona yaklaştığını, bunun büyük bir başarı olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle devam etti: ''Bulunduğumuz yerde durmayacağız, devam edeceğiz. Bugün IPTV konusunda nerede olduğumuzu paylaşacağız. Tivibu markasını bugün televizyonlara taşıyoruz. Bunu yakın zamanda mobil telefonlara, cep telefonlarına, tabletlere taşıyacağız. Tivibu çatı markamız. Artık kontrol, kullanıcılara geçiyor. Kullanıcı, istediği yayını, istediği içeriği istediği yerde, zamandan mekandan bağımsız izleyebilecek. Kullanıcıya seçim hakkı veriyoruz. Artık müzik CD'leri kalmadı, artık müzik internette. TTNET müzik portalından her gün 1,2 milyon şarkı indiriliyor. DVD'ler yok olacak. Televizyonlar ve radyolar interneti yeni bir yayın mecrası olarak kullanacak. Durum böyle olunca Tivibu ilerleyecek, gelişerek devam edecek. Bunu yaparken bilgisayar ekranı, televizyon ekranı, cep telefonu ekranı ve şimdi de tablet bilgisayar ekranlarına sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki dönemde kesintisiz yayın gerçekleşecek. Evimizde televizyonda bir yayın açacağız, işe gitmek için evden çıkınca cep telefonundan, ofise gidince internetten yayını izlemeye devam edeceğiz. Artık çağ böyle gelişiyor.'' -''30 İLDE DEVREYE SOKTUK''- TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, Tivibu adını verdikleri hizmetin bundan sonra ''Tivibu Ev'' olarak adlandıracaklarını, çok yakında hizmete alınacak cep telefonu ve tablet bilgisayar versiyonuna da ''Tivibu Cep'' adını vereceklerini anlatarak, 2010 yılının Eylül ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de pilot uygulamasını başlattıkları ''Tivibu Ev''i bugün 30 ilde aynı anda devreye aldıklarını bildirdi. Fransa'da 20 milyondan fazla geniş bant internet kullanıcısının 10 milyona yakınının IPTV abonesi olduğunu belirten Yılmaz, ''Almanya'da 26 milyon geniş bant kullanıcısı varken 1,5 milyon IPTV abonesi var. Hırvatistan 2009 yılında IPTV açmış, 790 bin abonesi var, bunun yüzde 34'ü hemen IPTV'yi benimsemiş'' dedi. Ele ele verildiği takdirde IPTV'nin önümüzdeki dönemde önemli bir teknoloji olacağını vurgulayan Yılmaz, fiyatlar hakkında şu bilgileri verdi: ''Tivibu WEB başlangıç paketi 1 lira, standart paketi 4 lira ve standart plus paketi 8 lira. Standart pakette 86 kanal ve sayıları binleri bulan film var. Şu anda 1 milyona yakın müşteri, bu hizmetlerden yararlanıyor. ''Tivibu Ev'' paketinde de 3 paket var. Başlangıç paketi 9,9 lira, standart paket 19,90 lira, standart plus paketi 29,29 lira. Burada 10 tanesi HD olmak üzere toplam 106 kanal var. Sayıları binden fazla olan filmler var. Bir müşteri günde bir film izlese yılda 365 film eder. Aynı zamanda ekstra ücret karşılığında verilen sinema kanalları da var. Müşteri bu paketlerden hangisini alırsa, bunun paralelindeki Tivibu WEB paketi kendisine ücretsiz olarak hediye edilecek.'' -TEK FATURA İMKANI SUNULDU- Yılmaz artık insanların tek fatura ödemek istediklerini ifade ederek, bugün itibariyle bunu da yaptıklarını bildirdi. ''Bugün TTNET'in yeni dünyası ile tanışmak istiyorum, internet, televizyon, web tv ve ses hizmeti olsun'' diyenler için 39 liralık giriş paketini hizmete sunduklarını belirten Yılmaz, ''sınırsız internet, sınırsız televizyon ve sınırsıza yakın telefon konuşmasını da 99 liraya sunuyoruz. Ayrıca 49 liralık bir paket daha yaptık'' dedi. Bunun herkesin yakından bildiği üçlü servisin devreye alınması olduğunu belirten Yılmaz, ''3'lü servisi, 4'lü servisi yaptık. Mobil haberleşme boyutu ekledik. Grup şirketlerinden Avea alt yapısını kullanarak yaptığımız anlaşma çerçevesinde, TTNET Mobil ile ilave 10 lira ödeyerek tüm hizmetleri verebiliyoruz'' diye konuştu. TTNET'in IPTV hizmeti ''Tivibu Ev''e bugünden itibaren Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinden de ulaşılabilecek. -TÜRK TELEKOM GENEL MÜDÜRÜ- Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt da bölgeler arası dijital uçurumun ortadan kaldırılması ve internet hizmetlerinin Türkiye'nin her yerinde sunulması için örnek alt yapı çalışmaları sergilediklerini ifade ederek, ''Bu yatırımların sonucunda bireysel ve kurumsal müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran, onlara değer katan en yeni teknolojileri sunuyoruz. 'Tivibu Ev' bunun en son örneği'' dedi. Bozkurt, ''Nasıl ADSL teknolojisi bütün Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıysa, 'Tivibu Ev' de yeni bir dönemi başlatacaktır. 'Tivibu Ev'in yayıncılık ve içerik alanında zengin bir kapı açacağını düşünüyoruz'' dedi. Yüksek kalite ve rekabet gücüne sahip olmak kadar gelişimi sürekli kılmanın önemli olduğuna inandıklarını anlatan Bozkurt, kesintisiz şekilde sürdürülen alt yapı yatırımlarıyla internetin Türkiye'de yaygınlaşması ve dünya standartlarını erişmesini sağladıklarını anlattı. Türkiye'nin internet alt yapısı, erişimi ve kullanımı konusunda 5 yıl öncesine kadar bakıldığında görülebileceğini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu: ''2005 yılında internet kullanıcı sayısı 1,5 milyon iken bugün bu sayı 6,7 milyona ulaştı. ADSL kullanıcılarının ortalama veri kullanımı 2010 yılının Aralık ayında 14,8 gigabyte'a ulaşmış durumda. Bu 2 yılda yüzde 130 artış anlamına geliyor. İnternet kullanımı her geçen gün daha da üst noktalara çıkıyor. Bu talebi karşılayabilmek için aynı hızla alt yapıya yatırım yapıyoruz. Son 4 yılda alt yapı yatırımıyla fiber optik kablo ağı yüzde 30 büyüdü. Bugün 128 bin 150 kilometre fiber optik ağa sahibiz. Türkiye'de bu ağa ek olarak Avrupa'da 16 ülkede faaliyet gösteren bir şirketi satın aldık. Bu şirket 27 bin kilometre alt yapıya sahip.'' -RTÜK- RTÜK Başkanı Davut Dursun da gelişmeye açık alanlarda ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerde geç kalınmasının kamu sektörünün önemli sorunları arasında yer aldığını ifade ederek, isteğe bağlı yayın hizmetlerinin 15 Şubat 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile getirilen en önemli açılımlardan biri olduğunu söyledi. Yürürlüğe girmesi beklenen yeni Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un sektörün düzenlenmesi konusundaki yetki karmaşasını ortadan kaldıran, yayın denetimi konusunda RTÜK'ü daha etkin kılan, ulusal standartları çağdaş dünya ile eşitleyen bir niteliğe sahip olduğunu belirten Dursun, ''Bu anlamda yeni yasada karasal frekansların tahsisi, sayısal yayına geçiş, AB müktesebatıyla uyumun yanında isteğe bağlı yayın hizmetleri ile diğer yayın hizmetleri de düzenlenmiştir'' diye konuştu.