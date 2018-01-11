İptal edilen metro ihalelerinde şirketlere ne kadar ödendi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CHP Meclis Üyesi Süleyman Tarık Balyalı, iptal edilen metro hatlarıyla ilgili şirketlere ne kadar ödeme yapıldığını sordu.

Balyalı, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile eski İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında metro ihaleleri nedeniyle kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

İBB Meclisi’nde önceki gün gerçekleşen oturumunda İBB CHP Meclis üyeleri Tarık Balyalı, Taner Kazanoğlu ve Namık Kemal Ceylan’ın imzaladıkları önerge sunuldu.

Önergeyi mecliste okuyan Balyalı “İBB’nin 2017 yılı içerisinde ihalesini yapmış olduğu ve Meclisimizden 925 Milyon Euro borçlanma yetkisi aldığı 6 metro hattının iptal edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Toplam 12 milyar 859 Milyon ihale bedeli olan bu 6 metro hattının açılışını bütün İstanbullular heyecanla beklemekte ve trafik sorununa bir nebze de olsa çare olacağı düşünülmekteydi. Ancak bu metro hatlarının ihalesinin iptali hem projelerin devamı hem de neden iptal edildiği noktasında çeşitli soru işaretleri yaratmış bulunmaktadır” dedi.

Önergede yer alan sorular

-Metro hatları neden iptal edilmiştir?

-İlgili Metro hatlarıyla ilgili şu ana kadar ne kadar hak ediş ödemesi yapılmıştır? (Sıralı liste halinde)

-İlgili Metro hatlarıyla ilgili yetkisi alınan dış borçlanma kullanılmış mıdır? Kullanıldıysa ne kadar bir tutar kullanılmıştır? (Sıralı liste halinde)

-İlgili Metro hatlarında ihaleyi alan firmalar ne kadar çalışan istihdam etmişlerdir? (Sıralı liste halinde)

-İlgili Metro hatlarında İhaleyi alan firmalar ne kadarlık makine ve teknik ekipman maliyeti üstlenmişlerdir, toplamda ne kadarlık bir sabit yatırım maliyetine katlanmışlardır? (Sıralı liste halinde)

-İlgili Metro hatlarında kaç noktada yer altına girilmiştir? Yer altına girilen noktaların güvenliği nasıl ve kimler tarafından sağlanacaktır. Yer altına girilen noktalarda çökme ya da toprak kayması riski var mıdır? Çökme ve toprak kaymasına karşı hangi önlemler alınmıştır? (Sıralı liste halinde)

-İhalelerin iptal sebeplerinden bir tanesi “ihalelerin daha ekonomik” sonuçlandırılabileceği olduğuna göre yapılan çalışmalara göre Metro ihaleleri piyasa fiyatının ne kadar üzerinde bir tutarla ihale edilmiştir?

-İhalesi iptal edilen metro ihaleleriyle ilgili olarak İBB tarafından yapılan bir suç duyurusu bulunmakta mıdır?

-Gerçekleştirilen metro ihaleleriyle alakalı olarak görevden alınmış veya soruşturması açılmış herhangi bir kamu görevlisi var mıdır?

-İptal edilen ihalelerle ilgili olarak ne kadar bir kamu zararı ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir? n İlgili metro hatlarına ilişkin yeni ihalelerin ne zaman yapılması düşünülmektedir?

-İlgili metro hatlarının güzergâhlarında ya da istasyonlarında değişiklik olacak mıdır?