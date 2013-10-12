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Grup Yorum'un iptal edilen konser açıklamasına polisten müdahale

Grup Yorum üyeleri konserlerinin iptali edilmesini saat 18:00’da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu önünde protesto edeceklerini duyurmuş, dinleyicilerini kendilerine destek olmaya çağırmıştı

12 Ekim 2013 22:17

Grup Yorum üyeleri konserlerinin iptal edilmesini protesto etmek amacıyla Harbiye Açıkhava Tiyatrosu önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis açıklamaya izin vermedi. Harbiye'de basın açıklamasına izin verilmeyen Grup Yorum üyeleri, Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasının ardından Grup Yorum üyeleri mini bir konser verdi. Hep birlikte halay çeken grup üyeleri, olaysız dağıldı.

Grup Yorum’un Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda vereceği konserin ‘provokasyon ihtimali' gerekçesiyle iptal edilmesi sonrasına grup üyeleri aynı yerde basın açıklaması yapmak istedi.

Polis, basın açıklamasına izin vermezken bölgeye girişleri yasakladı.

Çevik Kuvvet ekipleri ve TOMA’larla bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis açıklamanın yapılacağı bölgeye girmeye çalışan 50-60 kişilik gruba müdahale etti.

 

Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması

 

Grup Yorum üyeleri, Harbiye'de basın açıklamasına izin verilmemesi üzerine saat 20.00'de Galatasaray Lisesi önünde açıklama yapacağını duyurdu. Yapılan basın açıklamasının ardından Grup Yorum üyeleri mini bir konser verdi. Hep birlikte halay çeken grup üyeleri, olaysız dağıldı.

 

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