-İPTAL EDİLEN BAHREYN GP'SİNE UMUT IŞIĞI MANAMA (A.A) - 08.03.2011 - Salih Baran - Ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle iptal edilen Bahreyn GP koşusunun 2011 takvimine alınması için Dünya Motorsporları Federasyonu (FIA) toplandı. FIA, Bahreyn Grand Prix organizatörlerine yeniden takvime girip girmeyeceklerine karar vermeleri için 1 Mayıs tarihine kadar süre verdi. Formula 1'in resmi internet sitesinde yer verilen habere göre, FIA, Bahreyn Grand Prix'inin 2011 sezonuna dahil edilip edilmeyeceğini görüşmek üzere Paris'te toplandı. Toplantıda yarışın bu sene tekrar takvime alınmasını isteyip istemedikleri konusunda Bahreyn GP organizatörlerine, 1 Mayıs tarihine kadar süre verilmesi kararı çıktı. FIA, Bahreyn organizatörlerinin cevapları doğrultusunda yeniden toplanarak karar verecek. Ortadoğudaki ilk Formula yarışlarının başladığı Bahreyn Sakhir pistinde 13 Mart günü düzenlenmesi planlanan yarışlar Bahreyn Veliaht Prensi Salman Bin Hamad El Halife'nin, Formula 1'in patronu Bernie Eccleston'u arayarak, son günlerde yaşanan olaylar nedeniyle, ülke iç işlerine yoğunlaşacaklarını bildirmesi üzerine iptal edilmişti. Sakhir Pisti'nde, sezonun açılış Grand Prix'i olacak yarışlar ülkedeki hareketler nedeniyle iptal edilerek, sezon açılışı Avustralya Grand Prix'ine kaydırılmıştı. Sezon açılışı Avustralya'nın spor kenti olarak adlandırılan Melbörn'de 25-27 Mart tarihlerinde koşulacak.