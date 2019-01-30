İptal edildiği söylenen Çerkezköy termik santrali için Bakanlık “devam” dedi

Çerkezköy’de meşe ormanlarına yapılmak istenen kömürlü termik santral projesinin iptal edildiğine ilişkin yapılan açıklamanın aksine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve EÜAŞ, bilgi edinme başvurusuna verdikleri yanıtta projeyle ilgili sürecin devam ettiğini belirtti.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 13 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Mustafa Şentop, Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Yel ve Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK ve MYK Üyesi Çiğdem Koncagül’ün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez ile görüşmeleri neticesinde teknik nedenlerden dolayı termik santralin yapımından vazgeçildiği bildirilmiştir” demişti.

Greenpeace'in aktardığına göre Yeşil Barış Hukuk Derneği ve Silivri Çevre Derneği’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtta “Projenin ÇED raporu hazırlanma aşamasında olup ÇED süreci devam etmektedir” dendi.

Yine aynı kapsamda Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) yapılan bilgi edinme başvurusuna gelen yanıtta ise “Trakya Bölgesi’ndeki kömür kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik proje geliştirme süreçleri devam etmektedir. Bahsi geçen konular Bakanlığın takdirindedir” dendi.

Greenpeace Akdeniz, “Olmaz Be Ya” projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, Trakya'nın havasını, suyunu, tarım alanlarını olumsuz etkileyecek kömürlü termik santral projelerinin iptal edilmesini talep ediyor.

"Santraller iptal edilmeli"

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, Trakya’da kömürlü termik santrallerin önünü açan Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Akgül'ün açıklamaları şöyle:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘ÇED süreci devam ediyor’ açıklaması, projenin iptal edildiği beyanlarıyla açıkça çelişiyor. Çerkezköy’deki de dahil olmak üzere, Trakya’yı tehdit eden 3 kömürlü termik santral projesinden vazgeçilmesi gerekiyor. Bunun için, Trakya’da kömürlü termik santrallerin önünü açan, tarım ve orman alanlarını enerji üretim alanı olarak değiştiren Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin bir an önce iptal edilmesi gerekiyor. Tüm dünya kirli enerji kaynağı kömürden hızla vazgeçiyor. EÜAŞ, Trakya’nın havasını, ormanlarını, tarım alanlarını ve su kaynaklarını kömüre terk etmekten vazgeçmeli, stratejisini yenilenebilir kaynaklara dayandırmalı.”

Greenpeace’in Çerkezköy, Vize ve Kırklareli’nde yapılmak istenen termik santral projelerinin hava kirliliği etkisi üzerine yaptırdığı modelleme çalışmasına göre "bu santraller 40 yıl çalışırsa toplamda 11 bin 230 erken ölüme sebep olacak".

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile EÜAŞ’a yapılan bilgi edinme başvurusunda şu sorular soruldu:

1- Tekirdağ milletvekili ve AK Parti Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Yel’in yaptığı açıklama doğru mudur? Kurumunuz ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından söz konusu projenin iptal edildiğine dair bir bilgi, karar paylaşılmış mıdır? Proje sahibi olarak Kurumunuz tarafından projenin iptaline ilişkin bir karar alınmış mıdır?

2- Sayın milletvekilinin açıklamalarında yer alan, projenin iptal nedeni olarak gösterilen teknik sebeplere ilişkin Kurumunuz nezdinde bir bilgi mevcut mudur? Projenin hayata geçirilmesine engel olan teknik sebepler nelerdir?

3- Projenin plan/izin süreçleri hangi aşamadadır? Bu izinler bakımından iptal, durdurma kararı verilmiş midir? İlgili kurum ve kuruluşlar ile yazışmalar yapılmış mıdır? Projenin süreçleri ile ilgili bu gelişmeler ışığında alınan tüm kararların, yazışmaların bir örneğinin tarafımız ile paylaşılmasını talep ederiz.

Trakya’da ne olmuştu?

Greenpeace, Tekirdağ halkı ile birlikte kömürlü termik santrale karşı mücadele veriyor. 2017 yılı Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararı ile birlikte Tekirdağ’da tarım arazilerini de kapsayan bir alan hakkında kömürlü termik santral kurulması için “acil kamulaştırma” kararı çıkarıldı. Tekirdağ ve Silivri halkı tarım arazilerine, doğalarına ve sağlıklarına bir tehdit olarak gördükleri kömürlü termik santrale karşı harekete geçerek, Yeşil Barış Hukuk Derneği ile birlikte acele kamulaştırma kararına karşı dava açtı. İlk beklenen karar Eylül 2017’de Danıştay’dan geldi. Danıştay, Çerkezköy Belediyesi’nin “acele kamulaştırmanın durdurulması” gerekçesiyle açtığı davada, yürütmenin durdurulması kararı verdi. Kararın ardından projede yer değişikliğine gidildi. Proje, bölgede son kalan ormanlık arazilerden birine taşındı. Bir başka deyişle binlerce meşe ağacı tehlike altında. Kömürlü termik santral projesi için 1 Şubat 2018’de Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılımı Toplantısı’na Trakyalılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle alınmadı. Halk dışarıda toplantıya katılmak için mücadele ederken toplantı, “halkın bilgi almak istemediği” gerekçesiyle iptal edildi. Yeşil Barış Hukuk Derneği’nin, Silivri Çevre Derneği ile Çerkezköy Termik Santral Projesi için ormanlık alanın enerji üretim alanına dönüştürülmesi hakkında Çevre Düzeni Plan değişikliğine karşı açtığı dava Danıştay’da devam ediyor.