Ipsos araştırması: Türkiye'de vatandaşların yüzde 82'si ekonomi 'kötü' diyor

Türkiye'de vatandaşların yüzde 82'si ekonominin kötü olduğunu belirtti. Ipsos'un global ‘endişe' araştırmasının detaylarında “Ülkenizin ekonomisini nasıl tanımlarsınız, iyi mi kötü mü?” sorusuna Türkiye'den katılımcıların yüzde 82'si, “Kötü” yanıtı verdi.

25 Mart-3 Nisan arasında 27 ülkede toplam 19 bin kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada Türkiye bu sonuçla, Arjantin, Peru, Japonya ve Kolombiya'dan sonra halkı en çok ekonominin kötü olduğunu düşünen 5'inci ülke durumunda.

Global ortalamada insanların yüzde 35'i ülkelerinin ekonomisinin iyi durumda olduğunu söylerken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 18.

Yüzde 78'i 'yanlış yöne gidiyoruz' dedi

Sözcü'nün haberine göre Araştırmada “Size göre ülkeniz doğru yöne mi yanlış yöne mi ilerliyor?” sorusuna global ortalamada insanların yüzde 63'ü “Yanlış yöne gidiyoruz” diye yanıt verdi.

Türkiye'de ise "yanlış yöne gidiyoruz" diyenlerin oranı yüzde 78. Türkiye, bu oranla 27 ülke içinde vatandaşlarının gidilen yönü en az desteklediği Peru, Arjantin ve Kolombiya'dan sonra 4. ülke konumunda.

En büyük sorun enflasyon ve yoksulluk

Türkiye vatandaşlarının yüzde 58'i Nisan 2022 tarihli araştırmada “En önemli endişeniz nedir?” sorusuna “Enflasyon” yanıtı verdi. Bu oranla Türkiye Arjantin'den sonra ikinci en çok enflasyon endişesi yaşanan ülke. Türkiye vatandaşlarının yüzde 39'u da en önemli endişe olarak “Yoksulluk ve gelir dağılımı eşitsizliği”ni işaret etti.