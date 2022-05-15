Ipsos araştırması: Halkın yüzde 75'i faturasını ödeyememekten korkuyor

11 ülkeyi kapsayan ve enflasyon ortamında halkın durumunu ölçen araştırmada hemen her konuda en yoğun endişeyi ortaya koyanlar Türkler oldu. Sözcü'nün aktardığına göre araştırmada, bugünlerde finansal durumun nasıl olduğu da soruldu. İspanya'dan Japonya'ya İtalya'dan İngiltere'ye 11 ülkede ortalama yüzde 25; “zorlu veya çok zorlu” derken Türkiye'den katılımcıların yüzde 66'sı bugünlerde finansal olarak zorlandığını belirtti. Yaşanan zorluk seviyesi yılın kalan dönemi için endişe düzeyini de artırmış durumda.
Araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 80'i enflasyon artışının yılın sonuna kadar devam edeceğini düşünüyor.
Araştırma verilerine göre:
-Türkiye'de halkın yüzde 84'ü ülkede yaşam maliyetlerinin artmasında göçmenlerin etkili olduğunu düşünüyor. yüzde 81 faiz oranlarını, yüzde 80 ise hükümet politikalarını sorumlular arasında sıraladı.
-Türkiye'den katılımcıların yüzde 66'sı bugünlerde finansal olarak çok zorlandığını belirtti.
-Önümüzdeki dönemde gelirlerinin azalmasını en çok bekleyenlerin oranı yüzde 62 olarak ölçüldü.
-Halkın yüzde 81'i önümüzdeki dönemde benzin fiyatının daha da artmasını bekliyor ve yüzde 44 aracını daha az kullanmayı planladığını belirtiyor.