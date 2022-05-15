Ipsos araştırması: Halkın yüzde 75'i faturasını ödeyememekten korkuyor

Araştırmaya göre halkın yüzde 75'i bu yıl sonuna kadar elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor.

Hayat pahalılığı ve yüksek işsizlik, halkın ekonomik endişelerinin tavan yapmasına neden oldu. Global araştırma şirketi Ipsos'un Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ile birlikte yaptığı son araştırmaya göre Türkiye'de halkın yüzde 75'i bu yıl sonuna kadar elektrik ve gaz faturalarını ödeyemeyecek duruma düşme korkusu yaşıyor.