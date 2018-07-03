IPSOS Araştırma seçmen profilini açıkladı; hangi meslek grubu hangi adayı destekliyor, eğitim düzeyi oy tercihini etkiliyor mu?

IPSOS Araştırma Şirketi, 24 Haziran seçimlerinin ardından seçmen profilini ele alan araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunumuyla gerçekleştirilen Tarafsız Bölge programında açıklanan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyenler ev kadınları, çalışmayan kişiler ve öğrencilerden oluşurken Muharrem İnce'ye destek veren seçmenlerin büyük bölümünü çalışanlar ve emekliler oluşturdu.

Seçmenlerin eğitim düzeyine göre destekledikleri adaylar incelendiğinde ise, ilkokul mezunlarının yüzde 60'ı Erdoğan'ı desteklerken, lisans mezunlarının yüzde 50'si Muharrem İnce'ye oy verdi.

IPSOS araştırmasından öne çıkan bazı başlıklar şöyle: