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İpsala'da 229 kilo esrar ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'nda ülkeye giriş yapan TIR'da yapılan aramada, 228 kilo 775 gram esrar ele geçirildi

14 Mart 2018 16:57

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'de, İpsala Sınır Kapısı\'nda ülkeye giriş yapan TIR\'da yapılan aramada, 228 kilo 775 gram esrar ele geçirildi.
​Yunanistan’ın Kılkış şehrinden yüklediği plastik hurdayı Gebze’ye getirmek için yola çıkan CK yönetimindeki TIR, Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısına geldi. Pasaport giriş ve gümrük tescil işlemlerinin ardından TIR, risk kriterleri çerçevesinde X- Ray taramasına sevk edildi. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından X-Ray’de TIR’da gerçekleştirilen taramada dorsenin çekiciye yakın tarafında şüpheli yoğunluk olduğu tespit edildi. Bunun üzerine araç, hangara alınarak narkotik dedektör köpek \'Fırtına\' ile detaylı arama yapıldı. Aramada, dorsenin ön tarafında eşyanın arkasına gizlenmiş çantalarda 122 paket içerisinde değeri 5 milyon 720 bin lira olan 228 kilo 775 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan TIR şoförü C.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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