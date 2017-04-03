İpsala Sınır Kapısı'nda giriş-çıkışlar durdu

Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda hatlarda oluşan arıza nedeniyle Türkiye'den Yunanistan'a giriş ve çıkış geçici olarak durdu.

Trakya Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İpsala Gümrük Sahası içerisinde iletişim hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle işlemler yapılamadığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Arızanın önümüzdeki saatlerde giderileceği tahmin edilmekte olup, arızanın giderilmesine müteakip işlemlere devam edilecektir. İpsala Gümrük Kapımızı kullanacak yolcu ve şoförlerimizin giriş-çıkış işlemleri için diğer gümrük kapılarımızı kullanmaları önemle tavsiye olunur."