-İPSALA SINIR KAPISI'NDA 160 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE (A.A) - 04.11.2010 - Hollanda'ya giden bir tırda 160 kilo eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Türk uyruklu Hollandalı Ö.A'nın (32) kullandığı BRGX55 plakalı tır, Hollanda'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na geldi. Bir gün İpsala Sınır Kapısı'nda gümrük sahasında bekleyen ve X-Ray'a girmek üzere sırası gelen BRGX55 plakalı tırın sürücüsü Ö.A, aramalara rağmen bulunamadı. Bunun üzerine İpsala Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, tırı kurtarıcı yardımı ile X-Ray cihazından geçirdi. Yapılan incelemede tırın dorsesinin yan dolabında paketler halinde 160 kilo eroin tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.