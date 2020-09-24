İpsala Gümrük Kapısı'ndaki rüşvet soruşturması tamamlandı: Toplanan para 15 günde bir 500-600 Euro olarak müdür Mısırlıoğlu’na iletiliyordu

Edirne İpsala Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu dahil 18 kişiye yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye göre 12 yıla kadar hapsi istenen memurlar, TIR şoförlerinden günlük toplanan rüşvet paraları 15 günde bir 500-600 Euro olarak Müdür Mısırlıoğlu’na iletiliyordu.

Dava dosyasına giren rüşvet diyalogları ise ilgi çekici. Kimi memur rüşvet pazarlığına giriyor, kimi ise aylık taksit ödemeleri için rüşvet aldığını belirtiyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Müdür Mısırlıoğlu, kapıda çeşitli birimler kurdurdu. Vardiya sistemi çalışan memurlar, 2’şer kişilik gruplar halinde konumlandırıldı. Her birimin günlük olarak TIR şoförlerinden para alması istendi. Toplanan paralar, tutuklu gümrük memuru Ahmet Çoban aracılığı ile Müdür Mısırlıoğlu’na iletildi.

TIR başına alınan para tutarı ise 20, 50, 100 Euro’luk banknotlar şeklinde oldu. Memurlar, evrak eksiği gerekçesi ile şoförlerden topladığı paraları evlerinde biriktirdi. Mısırlıoğlu’na verilmesi gereken para ayrıldıktan sonra kalan kısım aynı birimde olan memurların arasında paylaştırıldı.

Gümrük çalışanı sistemi anlattı

Tutuklu sanık Nedim Yalın ifadesinde şunları söyledi: “Mısırlıoğlu, Çoban aracılığıyla belli miktarda para toplamamız için bizi sıkıştırıyordu. Biz de TIR’lardan belli miktarda para topluyorduk. Bu paraları Ahmet Çoban’a veriyorduk. Ayrıca, Emrah Korkmaz ve Oytun Esin isimli gümrük memurları ve gümrük muhafazadaki kısım amirleri de Mısırlıoğlu’na para topluyordu. Onlar da 15 günde bir 500 Euro’yu Mısırlıoğlu’na teslim ediyordu.”