İpotek finansmanı kuruluşlarının sermaye alt sınırı artırıldı, kamu kurumları bazı yükümlülüklerden muaf tutuldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ipotek finansmanı kuruluşlarının (İFK) başlangıç sermayesinin alt sınırını 10 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve ipotek finansmanı kuruluşlarına ilişkin esaslarda değişiklik öngören tebliğde, "Başlangıç sermayesinin en az 50 milyon TL olması" dendi ve 10’uncu maddesine de "Kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ile kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu İFK’lar için bu maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz" fıkrası eklendi.

Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, faaliyette olan ipotek finansmanı kuruluşları, bu tebliğle getirilen sermaye alt sınırı şartına uyum sağlamak için altı ay içinde SPK'ya başvuracaklar.

Öte yandan tebliğin yönetim ve organizasyon yapısı ile yönetici ve personele ilişkin şartlar bölümlerine yeni maddeler eklendi.

Eklenen maddelerle kamu tüzel kişilikleri, kamu kurumları ve kamu sermayeli kuruluşların pay sahibi olduğu ipotek finansmanı kuruluşları bazı yükümlülüklerden muaf tutuldu.