İple boğarak öldürdü, DNA tespitiyle tutuklandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, geçen yılın nisan ayında, evinde iple boğularak, öldürülen Gülsüm Şahin\'in olaydan 8 ay sonra DNA eşleşmesinden tespit edilerek, yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan katili Cahfer O., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi\'nde oturan Gülsüm Şahin, 7 Nisan 2017 tarihinde, evinde iple boğularak, öldürüldü. İnceleme başlatan Antalya İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden elde edilen bulguları, araştırılması için Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü\'ne gönderdi. Yapılan moleküler genetik incelemede, Şahin\'den alınan kuru kan örneğinden farklı erkek DNA profili belirlendi. İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı\'nda yapılan sistematik otopside ise Gülsüm Şahin\'de prostat spesifik antijen (PSA- spermin sıvılaşmasını sağlayan enzim) bulundu.

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, olayın aydınlatılması için Gülsüm Şahin\'in irtibatlı ve ilişki içinde olduğu kişileri belirleyerek, kan örneği aldı. Şüphelilerden alınan kan örnekleri, Şahin\'in otopsisinde elde edilen DNA profilleri ve diğer bulgularla karşılaştırılmak üzere İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı\'na gönderildi. İncelemede, Gülsüm Şahin\'in kan örneğinde bulunan erkek DNA profilinin, şüphelilerden Cahfer O.\'nun DNA profiliyle uyumlu olduğu belirlendi.

DNA EŞLEŞTİ, YAKALANDI

Gelişmenin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Şubat\'ta Cahfer O.\'nun Kepez ilçesi Altınova Menderes Mahallesi\'ndeki evine baskın yaptı. Gözaltına alınan C.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cahfer O., nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından suçun sabit olması ve bütün delilerin şüphelinin aleyhine olması nedeniyle Cahfer O.\'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi. Talebi değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, Cahfer O.\'nun tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bugün gözaltına alınan Cahfer O., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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