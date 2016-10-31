IPI'den Cumhuriyet'e operasyona sert tepki: AB, temel hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alınmasını kabul edemez!

Dünyanın en köklü gazetecilik örgütlerinden olan Viyana merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerine yönelik operasyonu sert bir dille kınadı. Cumhuriyet köşe yazarı ve yayın danışmanı Kadri Gürsel’in aynı zamanda IPI Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu hatırlatan IPI, “eleştirel yayın yapan son medya kuruluşlarından birinin yetkililerce susturulmaya çalışıldığını” belirtti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, IPI Yönetim Kurulu üyeleri, bugün yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de basın özgürlüğü gözlerimizin önünde tamamen söndürülüyor. Hukukun üstünlüğünü tamamen bir kenara bırakan Türk hükümeti, yoluna çıkan son eleştirel sesleri de eliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bariz otoriter hırslarına uzun süredir tahammül eden Türkiye’nin uluslararası ortakları, bu son hareketlerin cezasız kalmasına izin vermemelidir. Yetkilileri, son derece cesur bir gazeteci ve IPI’ın 65 yıldır savunduğu değerlerin yılmaz bir savunucusu olan meslektaşımız Kadri Gürsel’i derhal serbest bırakmaya davet ediyoruz. Gürsel; diğer IPI üyeleri, Cumhuriyet’teki cesur dostlarımız ve Türkiye’de hapiste olan diğer gazetecilerle birlikte salıverilmelidir.”

IPI Direktörü Barbara Trionfi de son operasyonlarla ilgili şu ifadeyi kullandı:

“Son gözaltılar ve medya kuruluşu kapama dalgaları, Türk hükümetinin OHAL’i kendi gücünü konsolide etmek ve Türkiye’nin demokratik yapılarının altını oymak için elverişli bir fırsat olarak gördüğünün yeni bir işaretidir. AB üyeliğine aday bir ülkede temel hak ve özgürlüklerin böyle ayaklar altına alınması şoke edicidir. AB bunu kabul edemez ve etmemelidir.”

23 saygın gazete yöneticisi

Bugünkü bildiriyi yayınlayan IPI Yönetim Kurulu'nun başkanı, ABD'deki Miami Herald gazetesinin dünya editörü John Yearwood, başkan yardımcıları ise BBC Scotland Direktörü Ken MacQuarrie, İsviçre merkezli Spillmann Media CEO'su Markus Spillmann ve One Caribbean Media CEO'su Dawn Thomas. Yönetim kurulunda, Norveç'ten Katar'a, Arjantin'den Güney Kore'ye, Almanya'dan Nijerya'ya dünyanın 23 saygın gazete yöneticisi yer alıyor.