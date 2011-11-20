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IPI ‘Nedim özgür kalsın’ kampanyası başlattı

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Nedim Şener’in özgürlüğüne kavuşması için bir imza kampanyası başlattı.

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Ergenekon soruşturması kapsamında 262 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Nedim Şener’in özgürlüğüne kavuşması için bir imza kampanyası başlattı.



“Gerçeğin ortaya çıkması için gereken bedeli ödemeye hazırdım” başlığıyla yayımlanan duyuruda, Türk yazar, araştırmacı gazeteci ve Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) Dünya Basın Özgürlüğü Kahramanı Nedim Şener’in gazeteci Hrant Dink cinayeti üzerine yazdığı kitabını 2007 yılında bastırdığında, gazetecilerin karşı karşıya kaldıkları tehlikenin vehametini anlattığına vurgu yapıldı.Duyuruda şöyle denildi:  “Şener şimdi o bedeli ödüyor. 22 Kasım’da, ilk duruşması yapılacak ve muhtemelen temelsiz suçlamalarla silahlı bir terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla yargılanacak. Geçtiğimiz mart ayında tutuklanarak Ergenekon olarak adlandırılan oluşumun parçası olmakla suçlandı. Şener’in soruşturması Hrant Dink kitabında ihmalle suçladığı emniyet yetkilileri tarafından yapıldı. Şener’in davası Türk hükümetinin basın özgürlüğüne en büyük saldırısıdır.


Bizzat hükümetin ifadesi ile ülkede en az 50 gazeteci demir parmaklıklar arkasındadır.



Şener’in yanında duruyoruz


Şener’in demir parmaklıklar arkasında olması bir trajedidir ve Türkiye’nin açık ve demokratik bir ülke olacağına dair verdiği sözlere kopkoyu bir gölge düşürmektedir. IPI Nedim Şener’in yanında durmaktadır, onun ve gazetecilik mesleğini yaptıkları için cezaevlerinde bulunan gazetecilerin serbest bırakılmaları için yapabileceği her şeyi yapmak için mücadele etmektedir.”
“IPI yardımınızı istiyor” diyen açıklama, şöyle devam etti: “Başbakan Erdoğan’a yazın ve deyin ki biz gerçeğe çok değer veriyoruz. Şener’in ve Tükiye’de basın özgürlüğünün yanında durduğunuzu bildirin ona. Türkiye Başbakanı, ifade özgürlüğü ve insanların bilme hakkını umursayanlar olduğunu bilsin.”


“Özgür basın özgür dünya” diye biten açıklamanın sonunda imza kampanyasına katılım için şu adres verildi:
http://www.change.org/petitions/imprisoned-journalist-nedim-sener-deserves-a-free-trial

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