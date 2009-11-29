iPhone'un tahtı sallanıyor

T24 - iPhone çılgınlığı hız kesemden devam ediyor. Yılbaşı yaklaşırken herkes elinde son model bir iPhone tutmayı hayal ediyor. Ama rakipleri de kafaları karıştırıryor.



Yılbaşı yaklaşırken hediye telaşı da başladı.













ABD'de yaşanan 'Black Friday' çılgınlığı yılbaşı alışverişinin önüne hiç birşeyin geçemeyeceğini gösterdi.

Hediye olarak arananların başında apple göz kamaştıran ürünü iPhone yer alıyor.

Gelişen mobil telefon sektörü iPhone'un rakiplerini de artık göz ardı edilmez hale getirdi. Mobil teknolojisi ilerledikçe tochscreen (dokunmatik ekran) pazarı da genişledi.

iPhone'un en yakın rakiplerine şöyle bir göz atmak gerekirse ilk akla gelen smartphone (akıllı telefon) öncülerinden Palm Pre oluyor.

Palm Pre Palmos ile çalışıyor. Kullanım rahatlığı ve klavye si ile tüketicisini mutlu ediyor.

HTC Hero Android işletim sistemi ile çalışıyor. iPhone benzeliği ile ün salmış Hero'ya Google üzerinde uygulama indirmek de mümkün.















BlackBerry Storm 2 geliştirlen yazılımı ile tercihlerin başını çekiyor. Strom1'den çok iyi olarak nitelen Storm iki de BlackBerry Os ile çalışıyor. E-mail konusnda en rahat kullanımı sağlayan Storm 2 tochscreen severleri de tatmin ediyor.







