iPhone'lara zam geldi; işte yeni fiyatlar

Doların yükselmesiyle Apple, akıllı telefonu iPhone'un fiyatlarına 600 ila 850 lira arasında zam geldi. Apple'dan sonra diğer markaların da cihazlarına zam yapması bekleniyor.

Dolar kurunun artması ile iPhone 7 ve iPhone 7 Plus fiyatlarına zam geldi. Yeni gelen zamlarla en ucuz iPhone 7 3 bin 799 TL, en pahalı iPhone 7 Plus ise 5 bin 449 TL oldu. Apple’dan sonra diğer markaların da cihazlarına zam yapması bekleniyor.

Yeni fiyatlar şöyle:

iPhone 7

32 GB iPhone 7: 3 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 199 TL)

128 GB iPhone 7: 4 bin 299 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 599 TL)

256 GB iPhone 7: 4 bin 799 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 999 TL)

iPhone 7 plus

32 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 3 bin 749 TL)

128 GB iPhone 7 Plus: 4 bin 949 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 199 TL)

256 GB iPhone 7 Plus: 5 bin 449 TL (Zam öncesi fiyat: 4 bin 599 TL)

Apple Türkiye'ye geldiğinde dolar 2.11 TL'ydi

Apple Türkiye’deki ilk mağazasını 5 Nisan 2014 tarihinde Zorlu Center’da açmıştı. Apple Store Türkiye’ye ilk geldiğinde dolar kuru 2.11 TL’ydi. Aradan geçen 2 yıl 9 aylık süreç içerisinde dolar kuru 3.80’e çıktı.

ABD'den almak 478 dolar daha ucuz

Öte yandan ABD’de en pahalı iPhone (256 GB 7 Plus) sim kilitsiz 969 dolara satılıyor. Türkiye’de ise en pahalı iPhone’un yeni zamlı fiyatı 5 449 TL, yani bugünün kuru ile (3.80) dolar cinsinden hesaplandığı zaman 1447 dolar. ABD’den 256 GB iPhone 7 Plus almak Türkiye’ye göre sadece cihaz fiyatı olarak 478 dolar yani 1816 TL daha ucuz. Cihazı ABD’den Türkiye’ye getirenler 149 TL’lik harç ücretini yatırmak durumunda. Ayrıca cihaz fiyatının yüzde 6’sı da TRT bandrolü olarak tahsil ediliyor.