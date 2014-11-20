iPhone'lar şimdi 'hap'ı yuttu!

iPhone'ların kısa sürede biten şarjından şikayet edenler artık bu ufak 'hap'larla bu kabustan kurtulacak.

Akıllı telefonların en büyük sorunlarından biri yıllardır çözüme kavuşturulmayan çabuk şarjı tükenen bataryaları... Şirketler şarj kitleri yaparak her ne kadar telefonların şarjını uzatmaya çalışıyor olsa da, bu şarj kitlerinin ebatça büyük olması kullanıcılar için pek de ergonomik olmuyor.

Bunun farkında olan bir tasarımcı ise sıradışı bir yol bularak hap boyutunda şarj kiti geliştirdi. Tsung Chih-Hsien tarafından geliştirilen ve Red Dot tasarım ödüllerinin sahibi olan Mini Power isimli konsept cihaz, iPhone sahipleri için ilaç gibi olacak.

Piyasada halihazırda bulunan bataryalara farklı bir bakış açısı getiren Mini Power, "Hap gibi iPhone pilleri" ile telefonunuza iki, dört ve altı saat ek süre kazandırabilecek. Yani 2HR olan hapı telefona taktığınızda 2 saatlik şarj ömrü kazanırken, 4HR olan modeli taktığınızda bu süre 4 saate çıkacak.

Henüz tasarım aşamasında olan 'hap'ların ne zaman son kullanıcıya ulaşacağı ise şimdiden merak konusu oldu.