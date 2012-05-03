iPhone’a karşı son kale Blackberry 10

Blackberry marka akıllı telefonların üreticisi Kanadalı Research In Motion (RIM) şirketteki kötü gidişe ‘dur’ demek için umutlarını bağladığı son telefonunun prototipini ortaya çıkardı.

İsmi kesin belli olmasa da yeni telefon Blackberry 10 adı verilen yeni bir işletim sistemi kullanacak. O yüzden Blackberry 10 adıyla anılıyor.

RIM CEO’su Thorsten Heins şirketin yıllık genel kurulunda yeni Blackberry’yi ilk kez görücüye çıkardı. Apple’ın iPhone ve Samsung’un Galaxy akıllı telefonlarıyla yarışta geriye düşen RIM yeni telefonun sadece prototipini göstermekle yetindi. RIM?telefonu piyasaya sürecekleri tarihi de açıklamadı. CEO Heins sunumunda telefonla ilgili çok az işlem gösterebilmesi nedeniyle heyecan yaratamadı.

Yeni telefonla ilgili ilk öne çıkan özellik tamamen dokunmatik ekranlı olması. Ayrıca Blackberry 10’un fotoğraf makinesinin hızı ve fotoğraflar üzerinde oynanmasına olanak sağlaması artıları arasında.



Detayları çok az buldular



Wall Street Journal gazetesinin haberine göre bazı analistler yeni telefonun RIM için umut verdiğini söylerken, çoğu yatırımcı ise fazla detay açıklanmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Dokunmatik ekran ve mobil internet kullanımı konusunda rakiplerinden geride kalan RIM’in ABD pazar payı son 3 ayda yüzde 12.3’e indi. ABD’de Android bazlı telefonların payı yüzde 51 ve iPhone’un payı ise yüzde 30.7 seviyesinde.