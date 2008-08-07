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Bilim / Teknoloji

iPhone’a karşı Microsoft-Nokia işbirliği

Apple’ın satış rekorları kıran başarılı telefonu iPhone’a karşı rakipler boş durmuyor.

07 Ağustos 2008 03:00

Apple’ın başarılı telefonu iPhone’a karşı yazılım devi Microsoft ve dünyanın önde gelen cep telefonu üreticilerinden Nokia işbirliğine gidiyor

Apple iPhone’u alaşağı etme planı. Microsoft ve Nokia, iPhone’a karşı ortak bir strateji geliştirerek Nokia’nın bazı modellerine Zune MP3 çalarların yeteneklerini ekleme konusunda anlaştılar.

Zunescene web sitesinin Microsoft içinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Nokia halen Microsoft’un Zune MP3 çalarını geliştiren ekiple birlikle Zune Marketplace adlı içerik dağıtım servisini Nokia’nın yeni model telefonlarına adapte etme üzerinde çalışıyor. Bu işbirliği neticesinde Nokia cep telefonlarının hem Nokia hem de Microsoft’tan şarkı ve video gibi içerik alabileceği belirtiliyor.

Microsoft ve Nokia’nın telefon özellikli bir Zune MP3 çalar üzerinde çalışıp çalışmadıkları kesinlik kazanmazken her iki şirketten de konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Tempo24

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