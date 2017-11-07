Apple’ın geçen hafta 55 ülkede satışa çıkardığı ve meraklıların yoğun talep gösterdiği yeni akıllı telefonu iPhone X’in Türkiye’deki satış tarihi belli oldu. Apple’dan yapılan açıklamaya göre iPhone X, 24 Kasım’da Türkiye’deki teknoloji mağazalarının ve operatör satış noktalarının raflarında yer alacak.

64 GB’lık modelin satış fiyatı 6 bin 99 TL olduğu iPhone X’te 256 GB’lık kapasiteye sahip olan seçenekte ise bu rakam 6 bin 899 TL’ye çıkıyor.

iPhone X’in özellikleri

Aynı zamanda "iPhone 10" olarak da adlandırılan iPhone X'te, bir önceki modellerde yer alan parmak izi tanıma sistemi yerine yüz tanıma sistemi yer alıyor.

Apple tanıtımda yaptığı açıklamada, FaceID teknolojisinin telefonun sahibinin kimliğini tespit etmek için 30 bin adet kızılötesi nokta barındırdığını ve karanlıkta da çalıştığını söyledi. Şirket ayrıca, bu teknolojinin parmak izi tanıma sistemine kıyasla çok daha güvenli olduğunu belirtti.

Bu model aynı zamanda 14,7 cm (5,8 inç) ekrana ve her inç başına 458 piksele sahip. "Süper retina" olarak isimlendirilen bu ekran, Apple'ın da bugüne kadar ürettiği en fazla detay gösteren ekran olma özelliğini taşıyor.

Üzerinde yer alan tuşun kaldırılması sonucunda kullanıcılar da uygulamalar arasında ekranda kaydırma yaparak dolaşabilecek. Sanal asistan Siri'ye ulaşmak içinse yandaki tuşa basmak gerekiyor.

iPhone X'in pil kapasitesi iPhone 7'den iki saat daha uzun. Ayrıca kablosuz şarj etme özelliği de bulunuyor.

Bu modellerde de öncekilere kıyasla daha iyi ekran ve hoparlör ile güçlendirilmiş çelik dış yapı ve süper güçlü ekran camı yer alıyor.

Bu modellerde de kablosuz şarj özelliği bulunuyor. ABD'de iPhone 8 Plus için belirlenen satış fiyatı 799 dolar (yaklaşık 2.700 TL).

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus da A11 Bionic işlemci kullanıldı. Apple, bunun bugüne kadar bir akıllı telefonda yer alan en güçlü çip olduğunu söylüyor.

Önceki modellere kıyasla yüzde 25 ile yüzde 70 daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip.