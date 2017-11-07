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Bilim / Teknoloji

iPhone X 'en dayanıksız model'

En iyisi iPhone 6 S

07 Kasım 2017 11:12

Apple'ın, yeni iPhone X modelinin "bir akıllı telefondaki en dayanıklı camdan yapıldığını" söylese de, araştırmacılar aslında iPhone X'in şirketin şu ana dek çıkarttığı en dayanıksız telefon olduğu sonucuna vardı.

Square Trade adlı sigorta şirketinin yaptırdığı denemede, tümü cam malzemeden yapılan telefona 100 üzerinden 90 kırılabilirlik puanı verdi. Skorda telefonların gerçek hayatta yaşanabilecek durumlar karşısındaki dayanıklılığı ve tamir kolaylığı rol oynuyor.

Times'taki habere göre yaklaşık 2 metre yükseklikten yüz üstü betonun üzerine atılan iPhone X'in ekranı, ilk atılmasında çatladı, ekran tepki vermemeye ve yüz tanıma teknolojisi çalışmamaya başladı.

En iyisi iPhone 6 S

Bir cepten yere düşüş sadece bir metre yüksekliğinde olsa da, iPhone X daha önceki tüm iPhone modellerinden daha düşük bir skor aldı. En iyi kırılabilirlik skoru alansa 45 puanla iPhone 6 S oldu.

Suyun altında kalma testinde, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus modelleri gibi birbuçum metre derinliğindeki suyun altında 30 dakika kalabildi.

iPhone X'in ekranı ve parçaları çok daha pahalı ve diğer modellere göre değiştirilmesi çok daha zor. Testlerde Samsung Galaxy 8, 76 puanla en kötü ikinci telefon olurken, en iyisi Motorola'nın Droid Turbo 2 telefonu oldu.

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