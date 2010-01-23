iPhone uyumlu ilk Türkçe kitap

Feridun Oral’ın yazıp resimlediği ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan 'Kırmızı Elma', bundan böyle iPhone’dan da okunabilecek.WingedChariot tarafından sunulan bu hizmetle okurlar, iPhone’a uyumlu ilk resimli Türkçe kitabı olan 'Kırmızı Elma’yı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca ve Japonca olarak okuyup dinleyebilecekler.Okul öncesi çocuklara hitap eden kitap, kar yağarken sevimli tavşancık, kır faresi, tilki ve koca ayının yaşadıkları macerayı anlatıyor.