T24 LogoT24 Logo
Politika

iPhone uyumlu ilk Türkçe kitap

Yılın en iyi resimli öykü kitabı seçilen 'Kırmızı Elma' iPhone’da.

23 Ocak 2010 02:00

Yılın en iyi resimli öykü kitabı seçilen 'Kırmızı Elma' iPhone’da.



Feridun Oral’ın yazıp resimlediği ve Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan 'Kırmızı Elma', bundan böyle iPhone’dan da okunabilecek.

WingedChariot tarafından sunulan bu hizmetle okurlar, iPhone’a uyumlu ilk resimli Türkçe kitabı olan 'Kırmızı Elma’yı Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca ve Japonca olarak okuyup dinleyebilecekler.

Okul öncesi çocuklara hitap eden kitap, kar yağarken sevimli tavşancık, kır faresi, tilki ve koca ayının yaşadıkları macerayı anlatıyor.









ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24