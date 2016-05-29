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‘iPhone Osman’a düğününde altın yerine akıllı telefon taktılar

Takılan telefonların değeri 15 bin lirayı buluyor

29 Mayıs 2016 22:43

Nevşehir'de telefon satışı ve tamiri yapan ‘iPhone Osman’ lakaplı Osman Güneş'e düğün töreninde, altın yerine 10 akıllı telefon taktılar.

Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi'nde yapılan düğünde, ilçede telefon satışı ve tamiri yapan "iPhone Osman" lakaplı Osman Güneş, hayatını Günnur Güneş ile birleştirdi.

Düğüne katılan davetliler, takı töreninde damat ve geline çeşitli modellerde piyasa değeri yaklaşık 15 bin lirayı bulan 10 akıllı telefon taktı. Arkadaşlarının takısı karşısında şaşıran gelin Günnur Güneş, "Herkese teşekkür ediyoruz. Eşimin ‘iPhone Osman’ lakabına uygun bir takı töreni oldu" dedi.

Osman Güneş ise arkadaşlarından bu davranışını beklemediğini ve çok şaşırdığını belirterek, "Beni iPhone Osman diye tanıyorlar, o nedenle böyle yaptılar diye düşünüyorum. Davetlilerin bazıları uzak yerlerden geldi. Bizi mutlu ettiler, her şey güzel oldu." diye konuştu.

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