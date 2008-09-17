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Bilim / Teknoloji

iPhone İngiltere'de yılın cihazı

Apple'ın iPhone 3G'si rakiplerine büyük fark atarak, İngiliz teknoloji meraklıları tarafından yılın cihazı seçildi.

17 Eylül 2008 03:00

Teknoloji dergisi Stuff'ın her yıl düzenlediği yılın cihazı ödüllerinde, büyük bir okuyucu kitlesinin oyunu alan cep telefonu ile müzik ve video çalar iPhone 3G, "zaten dikkate değer bir cep telefonunun daha hızlı, daha akıllı versiyonu" olarak tanımlandı.

iPhone 3G, oylamada rakipleri Sony Playstation 3, Microsoft XBox 360, Nintendo Wii Fit ve B&W Zeppelin iPod speakerlarını geride bıraktı. Performansı, tasarımı ve fiyatının, iPhone 3G için "yakalanması zor faktörler" olduğu değerlendirmesi yapan Stuff dergisinin çalışanları ise yılın cihazı ödülüne 700 YTL'den düşük fiyatı bulunan Asus'un Eee model dizüstü bilgisayarını seçtiler.

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