iPhone ile kontrol edilen biyonik el geliştirildi

ABD merkezli Touch Bionics şirketi, yeni nesil protezlerin öncüsü olabilecek bir teknoloji geliştirdi. ‘i-limb ultra’ adı verilen devrimsel teknoloji, kol ve el protezlerinin akıllı telefonla kontrol edilmesine dayanıyor.

Bağımsız hareket edebilen dört parmak ve döndürülebilenbir başparmaktan oluşan biyonik el, nakil yapılan kişinin kas hareketleriyle veya ‘Quick Grip’ adlı uygulamayla kontrol edilebiliyor.

ExtremeTech sitesinin haberine göre, Apple iOS işletim sistemiyle uyumlu olan uygulama, biyonik elin yapabildiği tutma-kavrama hareketlerini çok daha başarılı bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Uygulama, dokunarak çalıştırıldığında belli nesneleri tutmaktan, bağcık bağlamaya kadar 24 farklı işlemi yerine getirebiliyor.

Touch Bionics CEO’su Ian Stevens, “Güçlenen başparmak hareketi ve birçok farklı tutma yeteneği, kullanıcılara daha iyi bir kontrol sağlayacağı gibi, yaşam kalitesini artıracak kolaylık sunuyor” dedi.

Bilgisayar faresi kullanımından, satranç oynamaya kadar birçok işlev için kullanılacak ürünün fiyatını öğrenmek için şirketle temasa geçmek gerekiyor.