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Bilim / Teknoloji

iPhone için WhatsApp ücretli oluyor

Sadece yeni üye olanlar için geçerli olacak ücretlendirmede, kullanıcılar WhatsApp’i indirdikten sonra bir yıl ücretsiz kullanabilecek. Bu sürenin ardından yıllık 1 dolar ücret ödemeleri gerekecek

20 Mart 2013 12:35

Mobil uygulama WhatsApp‘in iPhone sürümü artık ücretli olacak.

CEO Jan Koum'ın akıllı telefon kullanıcıları arasında yazılı ve görsel iletişimi sağlayan popüler servis WhatsApp adına yaptığı açıklamayla açıklamayla fiyat tarifesi belirlendi.

log.com.tr'de yer alan haberdeki açıklamaya göre Nokia, Android, Windows Phone ve BlackBerry platformlarından halihazırda abonelik ücreti alan firma aynı uygulamayı iPhone’a getirmeye hazırlanıyor.

Yani kullanıcılar WhatsApp’i indirdikten sonra bir yıl ücretsiz kullanabilecek. Bu sürenin ardından yıllık 1 dolar ücret ödemeleri gerekecek. 2013 yılı içinde hayata geçirilecek fiyatlandırma, sadece WhatsApp’e yeni üye olanlar için geçerli olacak.

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