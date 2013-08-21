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Bilim / Teknoloji

'iPhone için siyah-beyaz dönemi bitti'

Tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına hitap etmek isteyen telefon üreticileri ise farklı renk ve boyda telefonlarla pazar paylarını artırmak istiyor

21 Ağustos 2013 13:44

Teknoloji devi Apple gelecek ay yeni iPhone modelini çıkarmaya hazırlanırken uzmanlar akıllı telefon pazarında yeni renk ve tasarımlara olan ihtiyaca dikkat çekiyor.
 
Akıllı telefon pazarında rekabet gittikçe artıyor.

Renk seçenekleriyle ilgili olarak ortaya atılan son iddiada yeni iPhone'un standart siyah ve beyaz renklerin yanı sıra şampanya rengine benzer bir altın renkle de tüketiciler sunulacağı yönündeydi. "iMore" sitesi, altın rengi bir telefonun olası tasarımını gösteren çizimler yayımladı.


'Tüketiciler kontrol sahibi olmak istiyor'


Forrester Research'te analist olan Charles Golvin' göre, tüketiciler, telefonlarının nasıl göründüğü, nasıl ses çıkardığı ve telefonlarıyla nasıl iletişim kurdukları hakkında daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor.

"Akıllı telefonlar insanların üzerinde taşıdıkları en kişisel cihaz" diyen Golvin, "Tüketiciler değişik görünümde cihazlara sahip olarak çevresindeki diğer insanlardan farklı olduklarını göstermek istiyor" şeklinde konuştu.


'Siyah ve beyazın sonuna gelindi'


Apple'ın altın rengi telefon çıkarıp çıkarmayacağını bilmediğini belirten Golvin, "Soru Apple'ın renk seçeneklerini artırıp artırmayacağı değil. Soru Apple'ın bunu ne zaman yapacağı. Pazardaki rekabete bakılırsa Apple sadece siyah ve beyaz renk seçenekleri sunduğu günlerin sonuna geldi" dedi.

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