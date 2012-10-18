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Bilim / Teknoloji

iPhone için evin en tehlikeli odası neresi?

Bugüne kadar kullandığınız cep telefonları en çok nerelerde dikkatsizce kazalara kurban gitti hatırlıyor musunuz?

18 Ekim 2012 22:58

Bir iPhone için evin en tehlikeli yeri neresi olabilir? Sizin de aklınıza ilk olarak banyo ya da tuvaletin geldiğini düşünüyoruz ancak yanıt farklı: Mutfak.

Yeni yapılan bir ankete göre tüketiciler, en fazla iPhone kazasını mutfakta yaşıyormuş. Ankette, katılımcıların yüzde 21′i için evin en tehlikeli yeri mutfak; yüzde 18′i için oturma odası, yüzde 16′sı için ise banyo olduğu ifade ediliyor.

Squaretrade firmasının dünyanın her yerinden 2004 iPhone kullanıcısına sorduğu 35 sorudan aldığı cevaba göre iPhone kazalarının yüzde 51′i evde, kalanı ise dışarıda gerçekleşiyor.

Ankette başka bulgular da ortaya çıkmış. Mesela sıvı kaynaklı kazalarda yüzde 43′le başı su çekiyor. Gazlı içecekler yüzde 19′la ikinci, çay-kahve ve bira ise yüzde 12′erlik paya sahip.

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