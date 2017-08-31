iPhone 8'in tanıtım tarihi belli oldu

Dow Jones'un yayımladığı raporda iPhone 8'in tanıtımın 12 Eylül Salı günü gerçekleştirileceği belirtildi. Teknoloji devinin muhtemelen iPhone 7S ve iPhone 7S Plus olarak isimlendirilmiş iki yeni telefonun yanı sıra, üstün özelliklere sahip iPhone 8'i de tanıtması bekleniyor.

Ayrıca yeni, 4K özelliği bulunan bir Apple TV ve yeni bir Apple Watch'un da etkinlikte tanıtılacağı, gelen bilgiler arasında.

Yeni telefon yeni özellikler

iPhone 8'in neredeyse ön yüzün tamamını kaplayan bir OLED ekranı olacağı, bu ekranın önceki modellere göre daha renkli ve parlak olacağı düşünülüyor. Ayrıca Apple'ın parmak izi okuyucusunu telefonun arka yüzüne yerleştirdiği ve cihazın önünde bulunan üç boyutlu bir algılayıcı sayesinde, yüz tanıma teknolojisini de barındırdığı belirtiliyor.

İddialara göre Apple'ın şimdiye dek ürettiği en üstün performanslı telefon olacak olan iPhone 8, bin dolardan başlayan fiyatlarla satılacak. Apple genellikle yeni telefonlarını tanıtımdan bir hafta sonra satışa sunuyor. Bu sebeple yeni iPhone'ların 19 Eylül gibi raflarda yerini alması bekleniyor.

Apple iddialar hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.