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Bilim / Teknoloji

iPhone 7'nin kulaklık girişi olmayacak

Wireless AirPod'un tasarımı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor

01 Eylül 2016 15:26

Apple, yeni model iPhone, Watch ve MacBook modellerini bu etkinlikte tanıtacak. Etkinliğin ilgili odağı olan yeni iPhone modelinin ilk etapta iPhone 6SE olacağı düşünülmüş ancak etkinlik için 7 Eylül tarihinin belirlenmesi, iPhone 7'nin geleceğini kanıtlamıştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; iPhone 7 ile 3.5mm kulaklık girişine veda edeceğimiz uzun süredir konuşuluyor. Apple'ın, iPhone 7 kutu içeriğinde ya 3.5mm to Lightning dönüştürücüsüne ya da Lightning bağlantılı EarPod'a yer vermesi bekleniyor. Rusya'dan bugün gelen bilgiler ise Apple'ın kablosuz kulaklık çözümü üzerine çalıştığını gözler önüne seriyor.

Söylenene göre iPhone 7 kutu içeriğinden Lightning bağlantılı EarPod kulaklık çıkacak. Apple'ın kablosuz kulaklık çözümü Wireless AirPod ise ayrı olarak ya da iPhone 7 ile bundle şeklinde satılacak. Wireless AirPod'un tasarımı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak tahminler yine EarPod tasarımına benzeyen bir kulaklığın bizler ile buluşacağını işaret ediyor.

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