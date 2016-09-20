iPhone 7'de uçak modu sorunu mu var?

Apple'ın yeni yeni satışa sunduğu telefonu iPhone 7'lerin uçak modunda sorun olduğu, uçak moduna alınan bazı iPhone modellerinin internete tekrar bağlanamadığı dikkat çekti.

Samsung’un Note 7’deki batarya sorunu sonucunda ortaya çıkan patlamalar, Koreli şirketi zora sokmuşken, Apple bu sorundan istifade ederek iPhone 7 ile kâr yapmayı bekliyor.

Ancak bu sefer de iPhone 7 ile alakalı sorunlar olduğu iddiaları gündeme geldi. İddialara göre iPhone 7’de uçak modunu açtıktan sonra tekrar kapatıldığında mobil servis geri gelmiyor.

Apple'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.