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Bilim / Teknoloji

iPhone 7'de uçak modu sorunu mu var?

Apple'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil

20 Eylül 2016 13:45

Apple'ın yeni yeni satışa sunduğu telefonu iPhone 7'lerin uçak modunda sorun olduğu, uçak moduna alınan bazı iPhone modellerinin internete tekrar bağlanamadığı dikkat çekti.

Samsung’un Note 7’deki batarya sorunu sonucunda ortaya çıkan patlamalar, Koreli şirketi zora sokmuşken, Apple bu sorundan istifade ederek iPhone 7 ile kâr yapmayı bekliyor.

Ancak bu sefer de iPhone 7 ile alakalı sorunlar olduğu iddiaları gündeme geldi. İddialara  göre iPhone 7’de uçak modunu açtıktan sonra tekrar kapatıldığında mobil servis geri gelmiyor.

Apple'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil.

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