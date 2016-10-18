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Ekonomi

iPhone 7 alan devlete bin lira vergi ödüyor!

14 Ekim'de Türkiye'de de satışa sunulan iPhone 7 akıllı telefonları için ödenen vergi tutarı en az 957 lira

18 Ekim 2016 00:43

Apple’ın en yeni akıllı telefonu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus Türkiye’de 14 Ekim’de satışa sunuldu. 32 GB’lik iPhone 7 için 3 bin 249 TL’den başlayan peşin fiyatlar, 256 GB’lik iPhone 7 Plus’ta 4 bin 599 TL’ye kadar çıkıyor.

 

Peki iPhone 7 Türkiye vergileri ne kadar?

 

BusinessHT'nin haberine göre Türkiye’de satın alınan her bir cep telefonu üzerinden yüzde 6 TRT Bandrolü, yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) alınıyor.

Türkiye’de akıllı telefonlara 2016 yılının yaz aylarında getirilen TRT bandrolü önce ÖTV’nin; sonra da ÖTV ile birlikte KDV’nin matrahına da giriyor.

Bu oranlar üzerinden incelendiğinde Apple‘ın Türkiye’de 3249 TL’ye sattığı 32 GB’lik iPhone 7 için ödenen tutarın 957 lirasını yasal ücretler oluşturuyor.

iPhone 7 modellerinde bin 162 liraya kadar çıkan Türkiye’deki bu yasal ücretler, iPhone Plus modellerinde ise bin 311 lirayı buluyor.

Yani iPhone 7 için ödediğiniz toplam tutarın yüzde 29’u, yaklaşık üçte biri Maliye Bakanlığı kasasına giriyor.

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