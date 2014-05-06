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Bilim / Teknoloji

iPhone 6'nın yeni görüntüleri yayınlandı

Apple'ın beklenen telefonu iPhone 6, HTC One M8'e benzerliği ile dikkat çekti

06 Mayıs 2014 23:21

Apple'ın beklenen telefonu iPhone 6,’ya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. iPhone 6’nın tanıtım tarihine yaklaştıkça içi boş, çalışmayan ancak cihazın tasarımını yansıtan telefon kasalarına ait yeni görüntüler yayınlanıyor. Son olarak Çince web sitesi Baidu ve 9to5Mac telefona ait yeni görüntüleri teknoloji severlerle paylaştı.Radikal’de yer alan habere göre, resimdeki iPhone 6, çok konuşulan uzun ve ince iPhone'a benziyor, ancak yuvarlak arka kapağıyla daha çok yeni HTC One M8'i andırıyor. Cihazın gerçek olup olmadığını doğrulamak ise mümkün görünmüyor.

Eğer bu sızıntı doğruysa, Apple 'ın kullanıcıların isteklerine kulak verdiği sonucunu çıkarabiliriz. Ancak bize sorarsanız önceki iPhone 6 sızıntıları gibi bu sızıntıya da dikkatle yaklaşmakta fayda var. Sonuçta iPhone 6'nın neye benzeyeceğini görmek için sadece birkaç ay beklememiz gerekecek.

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