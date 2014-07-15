iPhone 6'nın üretimi gecikiyor mu, iPhone 6 ne zaman geliyor?

iPhone 6 üretiminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle cihazın çıkış tarihi ertelenebilir. Peki iPhone 6 ne zaman gelecek? iPhone 6'yı bu yıl görecek miyiz?

Önde gelen bir Apple analistinin iddiasına göre iPhone 6'nın büyük modelinde ciddi üretim sorunları yaşanıyor. Sorunların Apple'ın iPhone 6'nın bu modelinin çıkışını geciktirmesine yol açabileceği ileri sürülüyor.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun araştırma notunda yer alan bilgilere göre Apple, 4.7 inç'lik iPhone 6'nın üretiminde yaşadığı zorlukları 5.5 inç'lik modelde çok daha yoğun olarak yaşıyor. Analist, "5.5 inç'lik iPhone 6'nın 2014 bitmeden önce çıkmayabileceğini veya Ekim ayında çok kısıtlı sayıda piyasaya sürülebileceğini" söylüyor.

Apple'ın hücre-içi ekran paneli ve metal kasayla ilgili üretim sıkıntıları yaşadığı söyleniyor. Bunun yanında Kuo'dan alıntı yapan AppleInsider'a göre 5.5 inç'lik modelin safir cam gövdesi, "yakın zamanda düşme testlerini geçmekte zorlanabilir." Kuo, internette dolaşan safir cam gövdeli 4.7 inç'lik iPhone 6 görüntülerine rağmen, sadece 5.5 inç'lik modelde safirin kullanılacağına inanıyor.

iPhone 6'nın 5.5 inç'lik modelinde üretim sıkıntıları yaşandığına dair raporlar, daha önce de ortaya çıkmıştı. Ancak Bloomberg, geçen ayki raporunda iki modelin üretiminin de bu ay başlayacağını söylemişti.