'iPhone 5S üretimi başladı'

Apple'ın iPhone 5S’in üretimine başladığı öne sürüldü. Apple haberlerine odaklanan Japon teknoloji bloğu Macotakara, iPhone ve iPad’lerin montajını gerçekleştiren Foxconn’un iPhone 5S üretimine başladığını iddia etti.

Site, ‘güvenilir bir kaynaktan’ aldığını belirttiği bilgiye göre, ‘Foxconn fabrikalarında iPhone 5S’in kısmi üretimine başlandığını’ yazdı. ABD merkezli MacRumors ve AppleInsider sitelerinde de bugün yer alan haberlerde iPhone 5S’in, iPhone 5 ile aynı üretim hattında üretildiği bilgisini yer aldı.



'iPhone'a hazırlık yapılıyor'



ntvmsnbc'nin CNET’e dayandırdığı haberine göre, Japonya’nın cep telefonu operatörü NTT Docomo, iPhone 5S taleplerini şimdiden yetiştirmek için Android tabanlı telefonların siparişini azalttı.

Son 24 saat içinde teknoloji dünyasına yayılan diğer söylentiler, iPhone 55’in ya Haziran-Temmuz aylarında, ya da Ağustos’ta piyasaya sürüleceği yönünde. CNET, pisayaya sürülme tarihi hangisi olursa olsun, Mart ayında kısmi üretime başlanmasının şaşırtıcı olmayacağını belirtti.

Yeni nesil iPhone’un, Apple’ın A7 işlemcisine, LED teknolojisine dayanan ve ‘Akıllı Flash’ özelliği içeren daha iyi bir kameraya sahip olması bekleniyor. iPhone 5S ayrıca, kullanıcıyı algılamak için parmak izi çipi de bulundurabilir.