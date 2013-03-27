'iPhone 5S nakliyatı Haziran'da başlayacak'

Apple’ın akıllı telefon sektöründe merakla beklenen iPhone 5S’i ne zaman sunacağı merak konusu. Teknoloji dünyasına düşen en son söylenti, yeni nesil iPhone’un birkaç ay içinde piyasaya sürülebileceği yönünde.



Akıllı telefon piyasasına birbiri ardına sürülen ürünler, Apple’ın ne zaman hamlesini yapacağı konusunda tüketicileri iyice meraklandırıyor. Bu merakı biraz dindirecek olan açıklama, ABD’li bir analistten geldi.

ABD yatırım bankası Piper Jaffray analisti Gene Munster, yeni nesil iPhone için önemli bir tahminde bulundu. Munster, iPhone 5S’in nakliyatının Haziran ayında başlayacağını, Eylül’de ‘düşük fiyatlı’ iPhone’un satışa sunulacağını öne sürdü.

CNET’in haberine göre, Munster, Apple Haziran ayı sona ermeden 4 milyon iPhone 5S satabilir. Bu veriye kıyasla, iPhone 5, satışa sunulduğu hafta içinde 5 milyon satmıştı.

Munster ayrıca, Apple’ın 2013’ün ikinci çeyreğinde 30 milyon iPhone satacağını öngördü. Bu sayı, bir 2012’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 15’lik artışa işaret ediyor.



Biyometrik tarama özelliği olabilir



Munster, hazırladığı raporda iPhone 5S ile birçoklarının beklediği yenilikler sunulacağını ifade etti. Bunlar arasında daha hızlı bir işlemci, daha iyi bir kamera ve yeni donanıma uyumlu bir yazılım var. Yeni iPhone’un, mobil ödemeler için NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği de içerebileceği belirtildi.

Apple, geçtiğimiz yıl satın aldığı güvenlik firması AuthenTec sayesinde, iPhone 5S’te parmak izi taraması gibi özellikler de getirebilir. Ancak bu ihtimalin, iPhone 6’da sunulması daha yüksek bir ihtimal olarak kabul ediliyor.

Apple’ın, birkaç ay önce gündeme gelen ‘ucuz iPhone’ sunması da muhtemel. Munster, gelişmekte olan piyasalara 125 dolar civarında sunulması düşünülen ve plastik kasası olacağı tahmin edilen telefonun, 250 dolardan satılacağını öne sürdü.

Musnter, Apple’ın yoluna TV seti ve akıllı saat ile devam edeceğini, televizyondan çok fazla gelir elde etmeyi planmadığını ancak ‘yenilikçi yönünü ortaya koymak isteyeceğini’ belirtti.