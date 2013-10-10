T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

iPhone 5c ve 5s'nin Türkiye'deki satış tarihi belli oldu

iPhone 5c ve 5s’i yasal yoldan almak isteyenler için iyi haberler var. İkinci dalga 25 Ekim tarihinde başlıyor

10 Ekim 2013 14:24


İlk aşamada ABD, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya gibi öncü pazarlarda başlayan son nesil Apple iPhone 5c ve 5s satışları diğer ülkelerde de başlıyor. 20 Eylül’de başlayan satışlar aşırı ilgi görmüş ve milyonlarca kişi mağazalara hücum edince kuyruklar ve stok sıkıntısı oluşmuştu. Türkiye gibi üçüncü grup ülkelerse Apple iPhone 5c ve 5s için resmi tarih olan 1 Kasım gününü bekliyor olacak.

iPhone 5c ve 5s’i yasal yoldan almak isteyenler için iyi haberler var. İkinci dalga 25 Ekim tarihinde başlıyor. Bundan etkilenecek ülkelerse Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İrlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makao, Malta, Hollanda,Yeni Zellanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan ve Tayland.

Bu listede de yer almayan Türkiye gibi üçüncü grup ülkelerse Apple iPhone 5c ve 5s için resmi tarih olan 1 Kasım gününü bekliyor olacak. Türkiye dışında Arnavutluk, Bahreyn, Kolombiya, El Salvador, Guam, Guatemala, Hindistan, Makedonya, Meksika, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri sona atıldı.

 

ETİKETLER

iPhone 5c ve 5stürkiyesatış tarihiabdmeksikasuudi arabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24