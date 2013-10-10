iPhone 5c ve 5s'nin Türkiye'deki satış tarihi belli oldu



İlk aşamada ABD, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, Japonya, Hong Kong, Singapur ve Avustralya gibi öncü pazarlarda başlayan son nesil Apple iPhone 5c ve 5s satışları diğer ülkelerde de başlıyor. 20 Eylül’de başlayan satışlar aşırı ilgi görmüş ve milyonlarca kişi mağazalara hücum edince kuyruklar ve stok sıkıntısı oluşmuştu. Türkiye gibi üçüncü grup ülkelerse Apple iPhone 5c ve 5s için resmi tarih olan 1 Kasım gününü bekliyor olacak.

iPhone 5c ve 5s’i yasal yoldan almak isteyenler için iyi haberler var. İkinci dalga 25 Ekim tarihinde başlıyor. Bundan etkilenecek ülkelerse Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İrlanda, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Makao, Malta, Hollanda,Yeni Zellanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan ve Tayland.

Bu listede de yer almayan Türkiye gibi üçüncü grup ülkelerse Apple iPhone 5c ve 5s için resmi tarih olan 1 Kasım gününü bekliyor olacak. Türkiye dışında Arnavutluk, Bahreyn, Kolombiya, El Salvador, Guam, Guatemala, Hindistan, Makedonya, Meksika, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri sona atıldı.