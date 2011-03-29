iPhone 5 ve iPad 3 yolda

T24 - iPad 2'nin sahneye çıkmasının ardından gözler iPhone 5'e çevrilmişken, Apple'a yakın bir kaynaktan gelen haber, iPhone 5'in ve hatta iPad 3'ün yaz aylarında kullanıcılara sunulabileceğini akıllara getirdi.



Tech Crunch isimli sitede yer alan haberde Apple'ın iOS 5.0 sürümünü sonbahar döneminde kullanıcılarına sunacağı belirtildi. iOS 4 ile birlikte iPad 2'yi duyuran Apple'ın iOS 5 ile de iPhone 5'in lansmanını Haziran ayında yapacağı düşünülüyor.Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





iPHONE 5 NASIL OLACAK



iPhone 5 ile ilgili Apple'dan bugüne kadar yapılan bir açıklama olmadı. Ancak şirkete yakın kaynaklar ve Apple'ın stratejisini öngören bazı uzmanlar, iPhone 5'in iskeletini şimdiden oluşturmuşa benziyor. iPhone 5'in pika projektör teknolojisini kullanacağı ve bu şekilde iPhone ekranına yansıyan görüntülerin duvara yansıtılacağı tahmin edilirken, iPhone 4'lerde meydana gelen anten sorununun da bu yeni modelde tarih olacağı sanılıyor. Mevcut iPhone 4 ve iPad 2'lerde kullanılan A4 işlemcinin aksine yeni iPhone'un daha hızlı ve yüksek performans göstermesi muhtemel A5 işlemciyi kullanması beklenirken, cihazın kasasının da alüminyum bir yapıda olacağı düşünülüyor.





iPAD 2 TAMAM, SIRA iPAD 3'TE



En büyük ve en çarpıcı dedikodu iPad 3'ün çıkış tarihiyle ilgili. İsmi açıklanmayan bir Apple çalışanı iPad 3 için, iPad 2'den birkaç ay sonra çıkacak demişti. Ayrıca Apple'ı yakından takip eden ve sağlam kaynakları olan John Gruber da HP TouchPad hakkında konuşurken iPad 3'ün çıkış tarihi hakkında ipucu vermişti; "HP TouchPad yazı sonunda çıkarsa ve benim teorim doğruysa yalnızca iPad 2'nin birkaç ay gerisinde kalmış olmayıp üstüne üstlük iPad 3'e de rast gelebilir." iPad 3'ün Eylül ayında çıkması bekleniyor.



iPad 3'ün işlemci olarak çift çekirdekli bir işlemci kullanacağı söyleniyor. Çıkış tarihinin oldukça yakın olması tabletin içerisinde bir A6 işlemci bulundurmasını güç konuma soksa da A5 işlemci olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tabii kullanıcılar görsel olarak iPad 3'de çok farklı şeyler görmeyi bekleyecektir. Bunun için Apple'ın planları arasında yeni nesil tablete bir retina ekran getireceği söyleniyor. Aslında retina ekran iPad 2 için de beklense de tablette bu özellik bulunmuyordu. Ayrıca SD kart desteği de iPad 3'de beklenenler arasında.



iPhone 5'in içerisinde olup olmayacağı yılan hikayesine dönen NFC teknolojisi iPad 3 için de gündemde. Bu teknoloji sayesinde yakın alandaki elektronik aletlerle cihazınızı iletişime geçirip, kredi kartı gibi kullanmaktan daha başka bir çok şekilde kullanabiliyorsunuz.



iPad 3'ün iPad 2'den farklı bir başka yönü de hafızası olacak. Bildiğiniz gibi iPad 2 modelleri 16-24 ve 64GB olarak sıralanıyor. Bazı kaynaklara göre, 128GB bir iPad 3 kullanıcılar için hiç de hayal değil. iPad 2'den daha iyi bir kamerasının olması da beklenirken, yeni nesil tabletin "cloud" teknolojisinden de yararlanacağı söyleniyor. Yani 128GB iPad 3'ün üstüne üstlük bir de Apple sunucularında "cloud" teknolojisiyle bilgilerinizi saklamanız mümkün.



iPad'de ve iPad 2'de USB girişinin bulunmaması Apple'ın bu teknolojiden pek bir şey beklemediğini gösteriyor. Ancak Mac'lerde bulunan Thunderbolt girişini iPad 3'de de görmek tüm Apple severlerin hayali olabilir.





iOS 4.3.1 GÜNCELLEMESİ VE GETİRDİKLERİ



Kullanıcılara günler önce sunulan iOS 4.3.1 güncellemesi iPhone 3GS, iPhone 4, iPad, iPad 2 ve iPod'un 3 ve 4. nesil modelleriyle uyumlu çalışıyor.



iOS 4.3.1 ile birlikte Apple'ın mobil ürünlerine gelen yeni özellikler ise şöyle:



iTunes Home Sharing: Home Sharing, yerel ağlar için iTunes tabanlı bir müzik, film ve TV içeriği paylaşma sistemi. Home Sharing ile iTunes medya kitaplığınızı aynı WiFi ağındaki iOS cihazlarıyla paylaşmanız mümkün hale geliyor.



AirPlay güncellemesi: Apple TV ile kablosuz olarak içerik paylaşmaya izin veren AirPlay, iOS 4.3 ile artık üçüncü parti uygulamalardan ve web sitelerinden H.264/AAC videolarını da destekliyor. Buna iTunes uygulamasındaki önizleme ve Photos uygulaması da dahil.



Yeni tarayıcı: Safari tarayıcısının arkasındaki Nitro Javascript motoru yenilendi ve daha hızlı bir gezinti sağlıyor.



Kişisel 3G hotspot: Bu özellik sayesinde iPhone'ün veri bağlantısını en fazla beş cihaza kadar paylaştırmak mümkün hale geliyor. Malesef bu beş cihaz tamamen aynı yolla bağlanamıyor ve WiFi, USB ve Bluetooth kombinasyonlarını kullanması gerekiyor.



Dört ve beş parmaklı hareketler: Birden çok parmakla yapılan yukarı, aşağı, sağa ve sola sürükleme hareketleri çalışan uygulamalar arasında geçişi sağlıyor veya çoklu görev çubuğunu ekrana getiriyor.





iPHONE 3G'YE GÜNCELLEME YOK



Apple'ın iOS 4.0 işletim sistemini yayınlamasıyla birlikte iPhone kullanıcıları telefonlarını güncellerken, iPhone 3G'lerin bu güncelleştirmenin kapmasına alınmadığı ortaya çıkmıştı. Apple bu şekilde iPhone 3G'leri bir nevi "ölüme terk ederken", App Store'da yer alan uygulamaların birçoğu da yakın gelecekte bu telefonlarda çalışmaz hale gelecek.





BEYAZ iPHONE 4'E NE OLDU



Apple'ın yılan hikayesine dönen beyaz iPhone 4'üyle ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Apple'dan bu konuda bir açıklama gelmezken, uzmanlar da bu konuda farklı görüşler belirtiyor. Bu görüşlerden en ilginci ise arka yüzünde LED flaşa sahip olan beyaz iPhone 4'ün flaşı parladığında çekilen fotoğrafın kalitesinde ciddi oranda kayıp yaşandığı... Bu iddianın dayanak noktası ise beyaz kasaya sahip olan iPhone 4'ün LED flaşı parlarken beyaz renkli kasanın yansıma yapması ve objektife gelen görüntünün önüne geçmesi...







