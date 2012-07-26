iPhone 5 beklentisi Apple'ın kârını düşürdü

Teknoloji devi Apple'ın toplam geliri iPhone satışlarındaki düşüşün etkisiyle 37 milyar dolarlık beklentinin 2 milyar dolar altında kaldı. Şirketin CEO'su Cook, talepteki düşüşü, tüketicilerin iPhone 5 modelini beklemesine bağlıyor. Yeni modelin eylül ya da ekimde çıkacağı öne sürüldü.

Zaman gazetesinin Reuters'e dayandırdığı habere göre, dünyanın en değerli teknoloji şirketi Apple'ın ikinci çeyrek sonuçları beklentinin altında kaldı. Şirketin haziranda sona eren çeyrekte gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 35 milyar dolara ulaştı, ancak bu rakam Wall Street'in ortalama beklentisinin 2 milyar dolar kadar gerisinde yer aldı. Bu sonuçla Apple Inc.'in kâr ve satışları 2003'ten bu yana 2. kez beklentinin altında gerçekleşmiş oldu. Şirketin önceki gün açıkladığı çeyrek dönem sonuçları Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve yeni versiyonunun piyasaya çıkışı öncesinde iPhone satışlarının duraklamasıyla Wall Street beklentilerini karşılayamadı. Bir yıldan daha kısa bir süre içinde, çeyrek dönemlik sonuçları ikinci kez beklentilerin gerisinde kalan Apple'ın hisseleri dün geç işlemlerde yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Amerika ve Avrupa'daki satışları yüzde 3 ile 6 dolayında gerileyen Apple'ın Asya-Pasifik satışlarındaki gerileme yüzde 22'yi buldu. Apple CEO'su Tim Cook sonuçların beklentilerin altında kalmasını Batı Avrupa'daki satışlarda görülen durgunlukla tüketicilerin yeni iPhone modelini beklemelerinden kaynaklanan talep düşüşüne bağlıyor. Dünyanın en değerli şirketi Apple'ın net kârı 30 Haziran'da sonlanan çeyrekte yüzde 21 kazançla 8,82 milyar dolara çıktı; hisse başı kâr 9,32 dolar oldu. Şirketin satışları ise yüzde 23 artışla 35 milyar dolara yükseldi. Analistler, hisse başına 10,37 dolar kâr olmak üzere, satışların 37,2 milyar dolara ulaşmasını bekliyordu. Apple'ın teknoloji sektöründeki diğer rakiplerini sollamasına rağmen satışları 2009'dan bu yana en düşük hızında büyüdü. iPhone 5 modelinin beklenmesi, 2. çeyrekte Apple'ın iPhone satışlarını yüzde 26 azalttı. Yatırımcıların Apple ile şımarmaya alışık olduklarını belirten Synovus Trust Co.'nun kıdemli portföy yöneticisi Daniel Morgan, bazen rakamların hayal kırıklığına uğratmasının doğal olduğunu söyledi. Apple'ın fiyatı dün 565 dolara kadar geriledi.

Japon teknoloji blogu Macotakara, "iPhone 5 ve iPad 3"ün eylül ya da ekim ayında satışa sunulacağını iddia etmişti. Macotakara kesin tarih vermemekle birlikte ekim ortasında altıncı jenerasyon iPhone ve iPad 3'le tanışılacağını açıkladı.

En son iPhone olan iPhone 4S 2011'de piyasaya çıkmıştı. iPad 3'ün ise Mart 2012'de açıklanması bekleniyordu, ancak Apple iPad 3 ismini kullanmadı ve yeni iPad'i piyasaya sürdü. Tüketiciler ise şimdilerde merakla yeni çıkacak modelleri bekliyor.