iPhone 5, 4 Ekim'de tanıtılacak

T24 - Apple yeni nesil iPhone akıllı telefonunu duyuracağı toplantının davetiyelerini göndermeye başladı.



Titizlikle gizlenen yeni iPhone modelinin 4 Ekim'de açıklanacağı duyuruldu.



Apple, üzerinde 'haydi iPhone konuşalım' ibaresi yer alan ve 4 Ekİm'i gösteren davetiyeleri Amerikan ve Batı Avrupa basınına göndermeye başladı.



Yakın geçmişte çıkan söylentiler de, isminin iPhone 5 olacağı düşünülen yeni nesil cihazla 'daha ekonomik' fiyatlandırılacağı iddia edilen yeni bir iPhone 4 modelinin Ekim başında açıklanacağı yönündeydi.



Geçtiğimiz hafta France Telecom'un CEO'su Stephane Richard, yeni iPhone'un 15 Ekim gibi piyasada olacağı bilgisini ağzından kaçırmıştı.



Apple geçen yıl, iPhone 4'ü duyurduğu basın toplantısından yaklaşık bir hafta sonra cihazları piyasaya vermeye başlamıştı. Dolayısıyla Richard'ın verdiği tarih mantıklı görünüyor.





