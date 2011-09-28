T24 LogoT24 Logo
Yaşam

iPhone 5, 4 Ekim'de tanıtılacak

Apple yeni nesil iPhone akıllı telefonunu duyuracağı toplantının davetiyelerini göndermeye başladı.

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Apple yeni nesil iPhone akıllı telefonunu duyuracağı toplantının davetiyelerini göndermeye başladı.
 

Titizlikle gizlenen yeni iPhone modelinin 4 Ekim'de açıklanacağı duyuruldu.


Apple, üzerinde 'haydi iPhone konuşalım' ibaresi yer alan ve 4 Ekİm'i gösteren davetiyeleri Amerikan ve Batı Avrupa basınına göndermeye başladı.


Yakın geçmişte çıkan söylentiler de, isminin iPhone 5 olacağı düşünülen yeni nesil cihazla 'daha ekonomik' fiyatlandırılacağı iddia edilen yeni bir iPhone 4 modelinin Ekim başında açıklanacağı yönündeydi.


Geçtiğimiz hafta France Telecom'un CEO'su Stephane Richard, yeni iPhone'un 15 Ekim gibi piyasada olacağı bilgisini ağzından kaçırmıştı.


Apple geçen yıl, iPhone 4'ü duyurduğu basın toplantısından yaklaşık bir hafta sonra cihazları piyasaya vermeye başlamıştı. Dolayısıyla Richard'ın verdiği tarih mantıklı görünüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24